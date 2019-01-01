تقارير تكشف احتمالية عودة كينو للدوري البرازيلي

هل يرحل كينو عن بيراميدز؟

فيسبوك تويتر أحمد رفعت

أكدت تقارير صحفية برازيلية، على أن اللاعب ماركوس داسيفا "كينو"، لاعب بيراميدز، قد يرحل عن صفوف الأخير، بنهاية الموسم الحالي.

وأشارت صحفية "بي سكور" البرازيلية إلى أن فريق ساو باولو قد يحصل على خدمات كينو، ليعود مرة أخرى للدوري البرازيلي، ولكن من بوابة جديدة.

الجريدة أشارت إلى أن هناك عددًا من اللاعبين في صفوف بيراميدز، قد يرحلون بسبب تواجد الفريق بالمركز الثالث، أبرزهم البرازيلي كينو.

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كينو كان قد انضم لصفوف بيراميدز خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية، قادمًا من فريق بالميراس البرازيلي.

وقدم كينو أداء أكثر من رائع مع بيراميدز، جعله محط أنظار العديد من الأندية السعودية والخليجية التي كانت ترغب في ضمه، خلال فترة الانتقالات الشتوية الماضية.

اللاعب البرازيلي سجل 9 أهداف منذ انضمامه لبيراميدز، وصنع 10 لزملائه اللاعبين.