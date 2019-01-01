بوروسيا دورتموند يعلق على شائعات رحيل سانشو

طلب كبير على النجم الإنجليزي الشاب

فيسبوك تويتر هيثم محمد

نفى مايكل زورك، المدير الرياضي لبوروسيا دورتموند، الإشاعات التي تحدثت وربطت نجمه الشاب جادون سانشو بالرحيل عن صفوفه الصيف المقبل.

وخرجت تقارير في إنجلترا تذكر أن سانشو أصبح الهدف الأول لمانشستر يونايتد الصيف المقبل، بينما أشارت أخرى ألمانية أن بايرن ميونخ مهتم باللاعب.

وقال زورك مع "بيلد": "لن أضع سعراً لسانشو لأن بالوقت الراهن حتى أكبر أندية العالم سيكون صعباً عليها التعاقد مع سانشو".

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وأضاف: "نحن نخطط للموسم المقبل بوجود سانشو ويمكنني التأكيد أنه باق معنا خلال الصيف المقبل ولن يرحل".

وكان سانشو قد انضم لدورتموند قبل عامين قادماً من شباب مانشستر سيتي، في صفقة قُدرت في حدود ثمانية ملايين يورو.

وسجل سانشو تسعة أهداف وصنع 15 في 34 مباراة مع فريقه الألماني بكل المسابقات الموسم الجاري حتى الآن.