ميلان يطارد اسماً جديداً للهجوم
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Marcelo Endelli/Getty Images
هيثم محمد فيسبوك تويتر
أشارت تقارير صحفية إيطالية لوجود اهتمام من قبل ميلان بالتعاقد مع فيديريكو زاراتشو، مهاجم راسينج الأرجنتيني.
وجذب زاراتشو الأنظار في الأرجنتين بعدما حل محل لاوتارو مارتينيز في قيادة هجوم راسينج بعد رحيل الأخير لإنتر.
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وقاتل "لاجازيتا" إن بحث ميلان عن مهاجم لخطة 4-3-1-2 التي يتبعها مدربه ماركو جيامباولو قادته إلى زاراتشو.
ويضع راسينج مبلغ 20 مليون يورو سعراً لمهاجمه الشاب، وسط اهتمام من قبل أتلتيكو مدريد وبورتو، بحسب التقارير.
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زاراتشو يملك ستة أهداف وخمس تمريرات حاسمة بقميص راسينج في 63 مباراة بقميص الفريق في كل المسابقات.
توتنهام أعلن عن قميص الفريق الأساسي والاحتياطي الموسم القادم 👕— جول العربي - Goal (@GoalAR) July 18, 2019
تقييمكم يا شباب من 1⃣ لــ🔟 ✍️ pic.twitter.com/r6sguZB04m