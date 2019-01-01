تقارير – لوفرين الخيار الأول لإدارة ميلان هذا الصيف

اجتمع وكيل اللاعب مع إدارة الروسونيري صباح اليوم

فيسبوك تويتر بلال محمد

أشارت تقارير صحفية إيطالية، إلى أن نادي ميلان يسعى بجدية للحصول على خدمات الكرواتي ديجان لوفرين، مدافع ليفربول الإنجليزي.

ووفقاً لصحيفة لاجزيتا ديلو سبورت، فإن المدافع الكرواتي صاحب الـ 30 عاماً، هو الخيار الأول هذا الصيف لتدعيم دفاع الروسونيري.

واجتمع فلادو ليميتش وكيل اللاعب، صباح اليوم مع إدارة ميلان لبحث تفاصيل الصفقة المنتظرة، لمدة ساعة كاملة.

ومن المتوقع أن تطلب إدارة ليفربول من ميلان 20 مليون يورو من أجل التخلي عن مدافع الفريق، الذي يتقاضى راتب قدره 5 مليون يورو سنوياً.

ولعب لوفرين الموسم الماضي مع ليفربول 13 مباراة بالدوري سجل خلالها هدفاً واحداً، كما لعب ثلاث مباريات في دوري أبطال أوروبا، وحقق الميدالية الذهبية مع الريدز.

🗞️وفقًا لتقارير صحفية: برشلونة قدم عرضًا لباريس سان جيرمان من أجل ضم نيمار مقابل 40 مليون يورو + كوتينيو وديمبلي



وباريس لن يقبل بأي عرض أقل من 222 مليون يورو 😳 pic.twitter.com/kkWYWYcPDG — جول العربي - Goal (@GoalAR) July 16, 2019

جدير بالذكر أن لوفرين انضم إلى الريدز في عام 2014 قادماً من صفوف ساوثهامبتون الإنجليزي مقابل 25 مليون يورو.