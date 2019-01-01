ميلان يعيد سيناريو إنتر ويحاول ضم مودريتش

هل يعاد مسلسل الصيف الماضي؟

فيسبوك تويتر هيثم محمد

كشفت وسائل الإعلام الإيطالية أن ميلان يحاول التعاقد مع لوكا مودريتش، نجم ريال مدريد، خلال الانتقالات الصيفية الجارية.

الكرواتي كان قريباً الصيف الماضي من الانضمام للجار إنتر بعد مفاوضات شاقة انتهت برفض ريال مدريد وتجديد عقده.

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وأوضحت "سكاي" أن وكلاء مودريتش تواجدوا في ميلانو مساء الثلاثاء والتقوا مع مسؤولي ميلان لمناقشة إمكانية الصفقة.

وأوضح التقرير أن زفونمير بوبان العائد إلى ميلان في منصب إدارى قد يكون المفتاح لإقناع مواطنه مودريتش بالقدوم لميلان.

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العقبة بالنسبة لميلان، بحسب التقرير، ستكون هي راتب اللاعب المرتفع والبالغ 12.5 مليون يورو في الموسم.

يذكر أن ميلان هذا الصيف تعاقد مع الظهير الأيسر تيو هيرنانديز قادماً من صفوف ريال مدريد على سبيل الإعارة مع إلزامية الشراء.