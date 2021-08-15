"ميسي لباريس؟ نحمد الله على بايرن!"

بايرن ميونخ ينقذ كرة القدم

علق الإيطالي فابيو كابيلو، مدرب يوفنتوس وميلان السابق، على انتقال ليونيل ميسي الصاخب لصفوف باريس سان جيرمان، وانتقد سيطرة الأموال على سوق الانتقالات الحالية.

وكان ميسي قد رحل عن برشلونة لينضم إلى باريس سان جيرمان بعد فشل تجديد التعاقد بعد 21 عامًا قضاهم مدافعًا عن ألوان الفريق.

وتم تقديم النجم الأرجنتيني بجانب كلًا من سيرخيو راموس وجيانلويجي دوناروما وأشرف حكيمي وفاينالدوم لجمهور ملعب حديقة الأمراء، أمس قبل مباراة الفريق ضد ستراسبورج.

ماذا قال فابيو كابيلو عن ميسي؟

في مقابلة أجراها الإيطالي كابيلو إلى صحيفة "لاجازيتا ديلو سبورت" تحدث فيها عن وداع ميسي لبرشلونة، وقال: مع الأزمة التي سببها كوفيد، أصبحت الأندية الغنية ممتلكة من قبل العرب والروسيين، اختار ميسي باريس سان جيرمان".

وأضاف: "لحسن الحظ ما زالت هناك كرة القدم مثل بايرن ميونخ، والألمان بشكل عام، بدأ ناجيلسمان بشكل سيء، لكن أفكاره بالفعل بدأت في الظهور".

ماذا قال كابيلو عن جائزة الكرة الذهبية؟

يعتقد الإيطالي أن الأحق للفوز بجائزة الكرة الذهبية هذا العام، هو لاعب وسط تشيلسي، الإيطالي جورجينيو لما حققه من إنجازات هذا العام.

وعلق فابيو كابيلو وقال: "إذا تم تقديم الجائزة على حسب الجدارة بشكل عام، أعتقد أنه سيكون جورجينيو، أنه كان الأفضل في إيطاليا هذا العام بجانب دوناروما، لقد حقق دوري أبطال أوروبا، أمم أوروبا، وكأس السوبر الاوروبي".

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