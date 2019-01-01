مونييه على رادار مانشستر يونايتد

ظهير باريس سان جيرمان يدخل دائرة اهتمامات الشياطين الحُمر قبل ميركاتو الصيف

فيسبوك تويتر محمد عماد

يبحث المدرب النرويجي أولي جونار سولشاير عن ظهير أيمن للاعتماد عليه في الموسم المقبل، وذلك لتعويض الرحيل المحتمل لأنطونيو فالنسيا عن صفوف الشياطين الحمر وتقدم أشلي يونج في العمر وتذبذب مستواه هذا الموسم.

ولم يُظهر الظهير الأيمن الحالي دييجو دالوت في هذا المركز كامل إمكانياته، كما أن مانشستر يونايتد كان قد اعتمد على الجناح الإكوادوري أنتونيو فالنسيا في مركز الظهير في السنوات الأخيرة.

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في هذا السياق ذكرت صحيفة "الإندبندنت" البريطانية أن مانشستر يونايتد يريد ضم توماس مونييه الظهير الأيمن لنادي باريس سان جيرمان والذي وصل مع منتخب بلاده إلى نصف نهائي كأس العالم الماضية في روسيا 2018.

ويعاني مونييه صاحب ال27 عامًا من عدم المشاركة كأساسي هذا الموسم مع فريقه الفرنسي بسبب وجود كل من داني ألفيش وكيهرير، والذي يعتمد عليهما المدرب توماس توخيل في خطة 3-4-3.