جوارديولا: دي بروينه لن يلعب الديربي ومحرز مستمر في مانشستر سيتي

تصريحات المدرب الإسباني قبل ديربي مانشستر أمام يونايتد

أكد بيب جوارديولا المدير الفني لمانشستر سيتي، أن كيفن دي بروينه صانع ألعاب الفريق، لن يظهر في الديربي أمام مانشستر يونايتد.

سيتي يحل ضيفاً ثقيلاً على الشياطين الحمر غداً الأربعاء، في مباراة هامة بسباق المنافسة على لقب الدوري الإنجليزي هذا الموسم.

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دي بروينه تعرض لإصابة قوية في فوز سيتي على توتنهام 1/0 السبت الماضي، ويبدو أن جوارديولا سيخوض الديربي المؤجل بدونه.

وقال المدرب الإسباني في المؤتمر الصحفي للمباراة:"لا أعتقد أنه سيلعب غداً لانها مشكلة عضلية يصعب التعافي منها سريعاً".

وأضاف:"سنرى كيف ستكون ردة فعله في الأيام القليلة القادمة لتحديد موعد عودته، لكنه لن يظهر غداً".

وأما عن الديربي:"أتوقع أفضل مستوى ممكن من مانشستر، لأن المباراة لها طابع خاص وليس لها أي علاقة بخسارتهم من إيفرتون".

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الانتقادات الموجهة لسولشار:"علاقتي جيدة به، وأتفهم موقفه جيداً، نحن وحدنا في هذه الوظيفة كمدربين وعلينا تقبل تلك الحقيقة".

مانشستر زرقاء؟ :"الأمر يتعلق بتحقيق لقب الدوري الإنجليزي، نعم نحن أفضل منهم على مدار الثلاث سنوات الماضية، ولكن الفوز باللقب هو من يحسم القضية وليس الانتصار عليهم فقط".

رحيل محرز:"رياض سعيد هنا وسيستمر بالفريق لسنوات قادمة ولا توجد أي مشاكل".

المنافسة مع ليفربول:"الآن لدينا 4 مباريات علينا الفوز بها جميعاً للاحتفاظ باللقب،الأمر ليس سهلاً، أولد ترافورد ملعب صعب جداً، ولكن نحن نعلم ما يجب فعله".

يذكر أن مانشستر سيتي يحتل المركز الثاني بجدول الدوري الإنجليزي بـ86 نقطة، ويمكنه احتلال الصدارة فارق نقطة عن ليفربول في حالة الفوز على يونايتد.