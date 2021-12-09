ريال مدريد وأتلتيكو مدريد: موعد المباراة، القنوات الناقلة، تاريخ المواجهات وأكثر من ذلك

يستقبل ريال مدريد بملعبه سانتياجو برنابيو جاره اللدود أتلتيكو مدريد، وذلك لحساب الجولة السابعة عشر من منافسات الدوري الإسباني.

ديربي العاصمة الإسبانية له تاريخ وأهمية خاصة للغاية لجميع الجماهير، وتلك الأهمية تزداد كثيرًا بالنظر إلى وضع التنافس بينهما على صعيد الليجا.

يحتل ريال مدريد صدارة الترتيب حاليًا برصيد 39 نقطة من 16 مباراة، فيما يحل أتلتيكو مدريد رابعًا بـ29 نقطة من 15 مباراة فقط.

يأمل المدرب دييجو سيميوني وكتيبته في إعادة إحياء المنافسة على درع الليجا، فالريال يبتعد عن أقرب الملاحقين، إشبيلية، بفارق 8 نقاط كاملة.

جدول ترتيب الدوري الإسباني 2021-22

الفوز للروخي بلانكوس يعني تقليص الفارق مع جارهم المتصدر، بجانب إعادة الثقة التي بدأت تظهر بعد عبور مجموعات دوري أبطال أوروبا هذا الأسبوع.

لكن في الوقت نفسه تقدم كتيبة كارلو أنشيلوتي أداءً استثنائيًا للغاية على الصعيدين المحلي والأوروبي، مما يؤكد أن مهمة الجيران ستكون صعبة للغاية.

الآن نستعرض سويًا كل ما يخص ديربي مدريد..

ما هو موعد مباراة أتلتيكو مدريد وريال مدريد؟

موعد مباراة ريال مدريد وأتلتيكو مدريد هو الأحد 12 ديسمبر 2021، على ملعب سانتياجو برنابيو.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت مصر، الحادية عشر بتوقيت السعودية.

ما هي القنوات الناقلة لمباراة أتلتيكو مدريد وريال مدريد؟

تمتلك شبكة قنوات بي إن سبورتس حقوق بث الدوري الإسباني بصورة حصرية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

إذا لم تستطع مشاهدة المباراة عبر التلفزيون، جول يقدم لك خدمة البث المباشر الذي ينطلق قبل اللقاء بحوالي نصف ساعة.

المباراة الموعد القنوات الناقلة الملعب ريال مدريد - أتلتيكو مدريد الأحد 12 ديسمبر 2021،

22:00 مصر، 23:00 السعودية beIN Sports HD 1 Premium سانتياجو برنابيو

التشكيل المتوقع لأتلتيكو مدريد

يُعاني أتلتيكو مدريد من بعض الإصابات، في مقدمتها لويس سواريز، بجانب سيمي فرساليكو وكيفين تريبيير وخوسيه خيمينيز.

ومن المتوقع أن يعتمد المدرب دييجو سيميوني على التشكيل الآتي:

التشكيل | 3-5-2

يان أوبلاك

ماريو هيرموسو - جيفري كوندوجبيا - لودي

يانيك كاراسكو - رودرجيو دي بول - كوكي - توماس ليمار - ماركوس يورينتي

جواو فيليكس - أنطوان جريزمان

التشكيل المتوقع لريال مدريد

يغيب عن ريال مدريد بصورة مؤكدة داني سيبايوس، بينما يظل موقف جاريث بيل وكريم بنزيما مجهولًا حتى الآن.

ومن المتوقع أن يعتمد المدرب كارلو أنشيلوتي على التشكيل الآتي:

التشكيل | 4-3-3

تيبو كورتوا

فيرلاند ميندي - دافيد ألابا - إيدير ميليتاو - داني كارباخال

لوكا مودريتش - كاسيميرو - توني كروس

فينيسيوس جونيور - كريم بنزيما - ماركو أسينسيو

ما هو تاريخ مواجهات ديربي مدريد؟

تبدو الغلبة واضحة للغاية بالنسبة لريال مدريد عندما يتعلق الأمر بالموجهات المباشرة أمام أتلتيكو مدريد على مختلف الأصعدة.

لُعِب ديربي مدريد في 226 مناسبة بمختلف البطولات الرسمية، وكانت الغلبة للريال في 112 مرة، نظير 58 فوزًا فقط لأتلتيكو.

على صعيد الدوري الإسباني، لعب الفريقان 166 مرة، ومرة أخرى كانت الأفضلية للريال بالفوز في 88 مواجهة، نظير 39 مواجهة للروخي بلانكوس.