مواعيد مباريات الجولة الثالثة من الدوري الإسباني، القنوات الناقلة وأبرز الغائبين

الغيابات، مواعيد المباريات، الحكام، الملاعب، القنوات الناقلة وكل ما تريد معرفته عن الجولة الثالثة من الدوري الإسباني 2019-20

أحمد جمال

تنطلق الجولة الثالثة من الدوري الإسباني يوم الجمعة 30 أغسطس 2019 ميلاديًا، الموافق 29 ذو الحجة 1440 هجريًا، وقد شهدت الجولة الثانية الكثير من الأحداث الغير متوقعة كما حدث في الجولة الأولى، ليؤكد لناأن النسخة 89 من اللا ليجا ستكون من أصعب النسخ الإسبانية على مر التاريخ.

تُعد هزيمة برشلونة في الجولة الافتتاحية من البطولة هو الحدث الأكبر والأهم في الجولة الأولى، والذي كان متزامناً مع فوز ريال مدريد على سيلتا فيجو بثلاث أهداف مقابل هدف وتصدرهم الليجا، ولكن أختلف الأمر كلياً بعد متابعتنا للجولة الثانية والتي قدم فيها البلاوجرانا مباراة قوية أمام ريال بتيس وأستحقوا الفوز بخماسية رائعة مقابل هدفين.

فيما تعثر الميرنجي في هذه الجولة أمام بلد الوليد لينتهي اللقاء التعادل بهدف لكلً منهما، مما وضع إشبيلية على صدارة جدول ترتيب الدوري الإسباني بعد تحقيقهم لانتصارين من أولى الجولتين، والتي كانت آخرها على غرناطة بهدف دون رد، كما وصل أتلتيكو مدريد أيضاً للنقطة السادسة له بانتصاره على ليجانيز بهدف دون رد، ليتوصف جدول الترتيب بسبب فارق الأهداف الذي في صالح أبناء المدرب بابلو ماشين.

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وتبدأ الجولة الثالثة بلقاء إشبيلية وسيلتا فيجو في الثامنة مساءً بتوقيت مصر، قبل أن نتابع لقاء أتلتيك بيلباو ضد ريال سوسيداد في العاشرة مساءً، وفي اليوم الثاني من الجولة الثالثة من اللا ليجا نتابع مباراة برشلونة ضد أوساسونا في مباراة جديدة من أجل تصحيح مسار البلاوجرانا وتعديل إخفاقهم في الجولة الأولى من الدوري الإسباني، بينما سنكون على موعد مع أربعة مباريات شيقه في اليوم الآخير من الجولة وهو يوم الأحد الموافق 1 سبتمبر، حيث سيستضيف فالنسيا الذي يقدم أداءً هزيلاً حتى الآن بمايوركا الذي قدم بداية رائعة في الدوري نسبة لكونه صاعداً حديثاً لدوري الدرجة الأولى، ومن ثم تأتي مباراة إسبانيول ضد غرناطة على استاد كورنيلا البرات.

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وفي السابعة مساءً سنكون على موعد لمتابعة مباراة أتلتيكو مدريد ضد إيبار، والتي سيستضيفها ملعب واندا ميتروبوليتانو، قبل أن يختتم ريال مدريد الجولة الثالثة بلقاءه ضد فياريال في التاسعة مساءً على استاد لا سيراميكا.

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ومن خلال هذا التقرير، سنتعرف على موعد مباريات الجولة الثالثة من الدوري الإسباني 2019-20، القنوات الناقلة وأكثر من ذلك.

موعد مباريات الدوري الإسباني 2019-20 - الجولة الثالثة:

المباراة الملعب الموعد الحكم القناة الناقلة إشبيلية - سلتا فيجو رامون سانشيز بيزخوان الجمعة 30 أغسطس 2019،

29 ذو الحجة 1440،

20:00 مصر، 21:00 السعودية كارلوس ديل سيرو جراندي beIN SPORTS HD 3 أتلتيك بيلباو - ريال سوسيداد سان ماميس الجمعة 30 أغسطس 2019،

29 ذو الحجة 1440،

22:00 مصر، 23:00 السعودية كزافييه إسترادا فرنانديز beIN SPORTS HD 3 أوساسونا - برشلونة استاد السادار السبت 31 أغسطس 2019،

1 محرم 1441،

17:00 مصر، 18:00 السعودية خوان مارتينيز مونويرا beIN SPORTS HD 3 ليفانتي - بلد الوليد ملعب سيوداد دي فالنسيا السبت 31 أغسطس 2019،

1 محرم 1441،

19:00 مصر، 20:00 السعودية أدريان كورديرو فيجا خيتافي - ألافيس كوليسيوم ألفونسو بيريز السبت 31 أغسطس 2019،

1 محرم 1441،

19:00 مصر، 20:00 السعودية ماريو ميليرو لوبيز ريال بتيس - ليجانيس بينيتو فيامارين السبت 31 أغسطس 2019،

1 محرم 1441،

21:00 مصر، 22:00 السعودية جوليرمو كوادرا فرنانديز beIN SPORTS HD 3 فالنسيا - مايوركا ميستايا الأحد 1 سبتمبر 2019،

2 محرم 1441،

17:00 مصر، 18:00 السعودية خافيير ألبرولا روخاس beIN SPORTS HD 3 إسبانيول - غرناطة استاد كورنيلا البرات الأحد 1 سبتمبر 2019،

2 محرم 1441،

19:00 مصر، 20:00 السعودية سيزار سوتو جرادو أتلتيكو مدريد - إيبار واندا ميتروبوليتانو الأحد 1 سبتمبر 2019،

2 محرم 1441،

19:00 مصر، 20:00 السعودية سانتياجو خايمي لاتري beIN SPORTS HD 3 فياريال - ريال مدريد لا سيراميكا الأحد 1 سبتمبر 2019،

2 محرم 1441،

21:00 مصر، 22:00 السعودية خيسوس خيل مانزانو beIN SPORTS HD 3

رفض ريال مدريد من أجل برشلونة.. من هو أنساي فاتي؟ أبرز الغائبين عن الجولة الثالثة في الليجا:

للإصابة للإيقاف دافيد خونكا - سلتا فيجو خورخي مولينا - خيتافي نيتو - برشلونة لا يوجد لويس سواريز - برشلونة لا يوجد عثمان ديمبيلي - برشلونة لا يوجد إيدين هازارد - ريال مدريد لا يوجد ماركو أسينسيو - ريال مدريد لا يوجد خاميس رودريجيز - ريال مدريد لا يوجد شيمي فرساليكو - أتلتيكو مدريد لا يوجد موديبو سانيان - ريال سوسيداد لا يوجد أوسكار دي ماركوس - أتلتيك بيلباو لا يوجد

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ترتيب الدوري الإسباني قبل الجولة الثالثة 2019-20: