الانتقالات

رسميًا - ألميريا يتعاقد مع كوريتش ويفسخ عقد جونزالو بوينو

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اللاعب رقم 18 يرحل عن النادي الإسباني منذ قدوم تركي آل الشيخ
زهيرة عادل    فيسبوك      تويتر

أعلن نادي ألميريا الإسباني لمالكه السعودي تركي آل الشيخ، تعاقده رسميًا مع الكرواتي أنتي كوريتش؛ لاعب وسط روما الإيطالي، لمدة موسم واحد على سبيل الإعارة، مع خيار أفضلية الشراء.

صاحب الـ22 عامًا كان قد انضم لروما في صيف عام 2018، لكنه لم يشارك مع الذئاب سوى في ثلاث مباريات فقط.

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وخاض كوريتش من قبل تجربة الاحتراف في إسترالي باللعب لريد بول ساليزبيرج، ولعب في بلاده لصالح دينامو زغرب.

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على جانب آخر، أعلن النادي الإسباني فسخ تعاقده مع الأوروجوياني جونزالو بوينو؛ جناح أيسر الفريق، بالتراضي بين الطرفين.

الأوروجوياني كان قد انضم إلى صفوف ألميريا خلال الميركاتو الصيفي الجاري، لكنه مع نقل ملكية النادي إلى تركي آل الشيخ، فضل الاستغناء عنه.

يذكر أن ألميريا استغنى حتى الآن عن 18 لاعبًا منذ قدوم آل الشيخ، فيما ضم 20 لاعبًا، منهم ستة صفقات حرة.

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