ميسي: يوم كبير في برشلونة.. أهنئ عائلة كرويف

أبدى ليونيل ميسي نجم برشلونة سعادته بافتتاح ملعب يوهان كرويف الجديد اليوم، والذي شهد مباراة بين فريقي البارسا وأياكس تحت 19 عاماً.

وقال ميسي عبر إنستجرام:"يوم مهم للغاية في برشلونة. الأولاد سيلعبون في ملعب يحمل اسم يوهان كرويف".

وأضاف:"إنه أسطورة سطرت تاريخ نادينا، تهانينا لعائلة كرويف".

وحضر ميسي حفل الافتتاح، الذي شهد تواجد جوردي كرويف نجل الراحل، حيث نفذ ركلة البداية على هامش الاحتفالية.

وكان الراحل الهولندي قد فاز بدوري أبطال أوروبا 3 مرات على التوالي كلاعب في صفوف أياكس بين عامي 1971 و1973، قبل أن يتجه إلى برشلونة ويحقق معه لقب الليجا عام 1974، الغائب عن النادي آنذاك منذ 14 عاماً.

أيضاً عاد كرويف لاحقاً كمدرب ودون اسمه على أول لقب لدوري أبطال أوروبا في برشلونة عام 1992، كما كان واضع منهج وأسس أكاديمية "لاماسيا" التي أنتجت جيل برشلونة التاريخي الشهير