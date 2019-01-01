فالفيردي: برشلونة يريد الانتصار على إنتر

برشلونة ضمن صدارة المجموعة

أكد إرنستو فالفيردي، مدرب برشلونة ، أن فريقه سيسعى لتحقيق الانتصار على إنتر ب دوري أبطال أوروبا رغم ضمان العبور وصدارة المجموعة.

البلوجرانا يحل ضيفاً ثقيلاً مساء الثلاثاء على ملعب "جيوسيبي مياتسا" في لقاء يحتاج فيه إنتر لمعادلة نتيجة بوروسيا دورتموند أو ما هو أفضل للعبور رفقة برشلونة.

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وقال فالفيردي في حديثه قبل مباراة مايوركا: "نريد لعب مباراة جميلة، هدفنا وواجبنا هو الانتصار حتى لو ضمنا التأهل".

وأضاف: "من يأتي ثانياً أمر لا يخصنا، برشلونة نجح في الفوز بمجموعة صعبة، ونحن دائماً ندخل الملعب من أجل تحقيق الانتصار".

ويملك برشلونة حالياً 11 نقطة في المركز الأول، ويأتي خلفه إنتر ودورتموند برصيد سبع نقاط لكلاً منهما، ولكن يتفوق النادي الإيطالي بالمواجهات المباشرة.

وتشابه الموقف الموسم الماضي عندما تعادل برشلونة مع توتنهام وإنتر أمام بي إس في إيندهوفن بآخر الجولات، وعبر الثنائي الأول معاً.

ويلعب برشلونة مساء السبت أمام مايوركا لحساب منافسات الدوري الإسباني.