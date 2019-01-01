مواعيد مباريات الجولة الثانية من كأس الخليج العربي وجداول المجموعات

تعرف على مواعيد مباريات وجداول المجموعات للجولة الأولى من كأس الخليج العربي 2019-20

أحمد جمال

أنطلقت بطولة كأس الخليج العربي 2019-20، خليجي 24 يوم الثلاثاء الماضي الموافق 26 نوفمبر 2019 ميلادياً، 29 ربيع الأول 1441 هجرياً، وبدأت بمواجهات قوية بين فرق المجموعتين التي تتنافس فيها ثماني منتخبات عربية آسيوية للتأهل إلى نصف نهائي البطولة، والتي شهدت الكثير من المفاجأت كهزيمة المنتخب القطري على يد منتخب العراق بهدفين مقابل هدف، والانتصار الرائع للمنتخب الكويتي على منتخب السعودية بثلاثية.

وبعد إنتهاء الجولة الأولى أصبحنا على مشارف بدء الجولة الثانية من كأس الخليج، والتي تبدأ يوم الجمعة 29 نوفمبر 2019 ميلادياً، الموافق 2 ربيع الآخر 1441 هجرياً، والتي سنشهد فيها الكثير من المباريات الهامة، بدءً بمباراة العراق و الإمارات ضمن المجموعة الأولى، مرورا بمباراة منتخب قطر الذي يحتاج لحصد ثلاث نقاط كاملة من المنتخب اليمني للإبقاء على أماله في التأهل.

كما ستكون المجموعة الثانية أيضاً في صراع قوي بين منتخب الكويت ومنتخب عمان الذي تعادل مع منتخب البحرين في الجولة السابقة، بينما يتواجه الأخضر السعودي الذي تلقى هزيمة ثقيلة في الجولة السابقة بالمنتخب البحريني في صراع قوي بين المنتخبين للحصول على الثلاث نقاط الكاملة.

وفي هذا التقرير يقدم جول كل ما تريد معرفته عن الجولة الثانية من دور مجموعات كأس الخليج العربي 2019-20 بقطر، مواعيد المباريات، جدول المجموعات والملاعب وأكثر من ذلك.

مواعيد مباريات الجولة الثانية من كأس الخليج العربي 2019-20

رسميًا - بطولة خليجي 25 ستقام في العراق

المباراة الموعد الملعب القنوات الناقلة الإمارات - العراق الجمعة 29 نوفمبر 2019 ميلادياً،

2 ربيع الآخر 1441 هجرياً.

17:30 السعودية وقطر، 18:30 الإمارات استاد خليفة الدولي دبي الرياضية

العراقية الرياضية اليمن - قطر الجمعة 29 نوفمبر 2019 ميلادياً،

2 ربيع الآخر 1441 هجرياً.

21:30 السعودية وقطر، 22:30 الإمارات استاد خليفة الدولي Abu Dhabi Sports

الشارقة الرياضية

قنوات الكأس الرياضية الكويت - عمان السبت 30 نوفمبر 2019 ميلادياً،

3 ربيع الآخر 1441 هجرياً.

17:30 السعودية وقطر، 18:30 الإمارات ملعب الدحيل عمان الرياضية

الكويت الرياضية البحرين - السعودية السبت 30 نوفمبر 2019 ميلادياً،

3 ربيع الآخر 1441 هجرياً.

20:00 السعودية وقطر، 21:00 الإمارات ملعب الدحيل KSA SPORTS

البحرين الرياضية

مجموعات كأس الخليج العربي 2019-20 مواعيد ونتائج كأس الخليج، القنوات الناقلة وترتيب المجموعات

المجموعة الأولى المركز الفريق لعب فاز تعادل خسر له عليه الفارق النقاط 1 الإمارات 1 1 0 0 3 0 +3 3 2 العراق 1 1 0 0 2 1 +1 3 3 قطر 1 0 0 1 1 2 -1 0 4 اليمن 1 0 0 1 0 3 -3 0