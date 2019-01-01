فيديو: أهداف ونتيجة مباراة السعودية والكويت في خليجي 24

شاهد بالفيديو أهداف نتيجة مباراة السعودية والكويت في الجولة الأولى من كأس الخليج العربي 2019 "خليجي 24"، والتي انتهت بانتصار الأزرق بثلاثة أهدافٍ لهدف

أحمد رضوان | تويتر

استضاف استاد عبد الله بن خليفة بالعاصمة القطرية الدوحة قمة من العيار الثقيل بين السعودية والكويت في الجولة الأولى من دور مجموعات كأس الخليج العربي 2019، وانتهى اللقاء بانتصار الأزرق بثلاثة أهدافٍ لهدف.

كانت المباراة سجالاً بين الفريقين في الشوط الأول، لكن في اللحظات الأخيرة من عمره تقدم المنتخب الكويتي بهدفٍ أول عن طريق أحمد الظفيري، ثم أضاف الثاني عن طريق الصانع، وواصل الموج الأزرق في الشوط الثاني وأضاف الهدف الثالث، لكن المنتخب السعودي أضاف هدف حفظ ماء الوجه في اللحظات الأخيرة من عمر اللقاء.

وفي هذا التقرير سنتعرف بالفيديو على أهداف مباراة السعودية والكويت في دور مجموعات خليجي 24.

أهداف ونتيجة مباراة السعودية والكويت

جاء الهدف الأول في مباراة السعودية والكويت من عرضية من أمام منطقة الجزاء على يسر القوس عن طريق بدر المطوع، وضعت أحمد الظفيري في مواجهة القرني، فأرسل تسديدة يسارية عبرت للشباك من على يمين حارس الأخضر.

وضع بدر المطوع بصمته في هدف منتخب الكويت الثاني في شباك المنتخب السعودي، حيث أرسل تمريرة متقنة وضعت الصانع هذه المرة في مواجهة حارس الأهلي، فراوغه ثم أرسل تسديدة في الشباك الفارغة.

#خليجي24



هدف⚽️ بدر المطوع يصنع الثاني وأحمد الصانع يهز الشباك في لقاء #السعودية_الكويت



🇰🇼 2 - 0 🇸🇦 #beINGulfCup pic.twitter.com/WVCbCBb3yB — beIN SPORTS (@beINSPORTS) November 27, 2019

جاء الهدف الثالث من انفراد تام بالحارس السعودي أيضًا، وهذه المرة كانت التمريرة من يوسف ناصر للفنيني الذي دخل يسار منطقة الجزاء ثم أودع الكرة في الشباك.

سجل المنتخب السعودي هدف حفظ ماء الوجه في اللحظات الأخيرة، وجاء الهدف بعد عرضية أرضية من المولد من يسار منطقة الجزاء، حولها فراس البريكان إلى المرمى.