موعد مباراة يوفنتوس وساسوولو في الدوري الإيطالي 2021 والقنوات الناقلة

تعرف على موعد مباراة يوفنتوس ضد ساسوولو في الجولة 36 من الدوري الإيطالي 2020-21، و ما هي القنوات الناقلة والتشكيل المتوقع للفريقين؟

يستضيف نادي ساسوولو نظيره يوفنتوس على ملعبه ستاد مابي، وذلك في الجولة 36 من الدوري الإيطالي 2020-2021.

خسر البيانكونيري في مباراته الأخيرة في الكالتشيو من ميلان بثلاثة أهدافٍ دون رد، وتراجع للمركز الخامس في جدول الترتيب، حيث توقف رصيده عند 69 نقطة، وأصبح الفريق مهددًا بعدم المشاركة في دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل.

ينافس ساسوولو على مقعد في الدوري الأوروبي الموسم المقبل، حيث يحتل المركز الثامن برصيد 58 نقطة، بفارق نقطتين عن روما صاحب المركز السابع المؤهل للبطولة الأوروبية، وهو ما يشير إلى أن المباراة ستكون صعبة على الفريقين.

جدول مباريات الدوري الإيطالي 2020-21، القنوات الناقلة والترتيب

والآن نتعرف على موعد مباراة يوفنتوس ضد ساسوولو والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع.

ما هو موعد مباراة يوفنتوس وساسوولو؟

تقام مباراة يوفنتوس وساسوولو يوم الأربعاء 12 مايو 2021 ميلاديًا، الموافق 30 رمضان 1442 هجريًا.

ومن المقرر أن تنطلق المباراة الساعة 8:45 مساءً بتوقيت القاهرة، 9:45 بتوقيت مكة المكرمة.

ما هي القنوات الناقلة لمباراة يوفنتوس وساسوولو؟

تمتلك شبكة قنوات بي إن سبورتس حقوق بث الدوري الإيطالي مباشرةً وحصريًا في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وستنقل المباراة على قناة بي إن سبورتس 3.

أما متابعي النسخة العربية من جول فبإمكانهم متابعة البث المباشر لمباراة يوفنتوس وبارما كتابيًا، والذي سيبدأ قبل الصافرة بأكثر من نصف ساعة.

المباراة الموعد القنوات الناقلة الملعب ساسوولو - يوفنتوس الأربعاء 12 مايو 2021،

30 رمضان 1442،

20:45 مصر، 21:45 السعودية beIN Sports HD 3 ستاد مابي

التشكيل المتوقع لساسوولو

يغيب عن نادي ساسوولو الثنائي رومانيا ومانيانيلي للإصابة، ومن المتوقع أن يبدأ المدرب دي زيربي بالتشكيل التالي..

التشكيل | 4-2-3-1

أندريا كونسيلي

جيورجوس كيرياكوبولوس - جين ماركو فيراري - فلاد كيريكيش - ميرت مولدور

مانويل لوكاتيلي - بيدرو أوبيانج

جيريمي بوجا - فيليب دجورتشيتش - دومينيكو بيراردي

جياكومو راسبادوري

التشكيل المتوقع ليوفنتوس

لا توجد غيابات في صفوف نادي يوفنتوس، ومن المتوقع أن يبدأ المدرب بيرلو بالتشكيل الآتي..

التشكيل | 4-4-2

جيانلويجي بوفون

أليكس ساندرو - ماتايس دي ليخت - ليوناردو بونوتشي - خوان كوادرادو

فيديريكو كييزا - أدريان رابيو - أرتور - ويستون ماكيني

كريستيانو رونالدو - باولو ديبالا