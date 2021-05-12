ساسوولو ويوفنتوس: مباشر لحظة بلحظة

تابع البث المباشر لمباراة يوفنتوس ضد ساسولوو بالجولة السادسة والثلاثين من الدوري الإيطالي بملعب مابي ستاديوم..

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ساسوولو 1 × 3 يوفنتوس

مباشر، لحظة بلحظة

نهاية المباراة بفوز مهم وصعب ليوفنتوس على ساسوولو بثلاثة أهداف مقابل هدف

90 عرررضية من كولوشيفسكي تصل إلى رابيو الذي يلعب الكرة برأسه ولكنها تمر بجوار القائم

84 محاولة من بيرادري من الجهة اليمنى ولكن تسديدته تعلو العارضة

77 أووووووووه رونالدو كان قريبًا من تسجيل الهدف الثاني له والرابع ليوفنتوس بتسديدة رائعة وقوية ولكنها تصطدم بالقائم الأيسر

73 تسديدة رااااائعة من ديباااااالا ولكن كونسيجلي يتصدى لها ويُخرجها لضربة ركنية

65 جوووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووول ديبالا يسجل الهدف الثالث ليوفنتوس من مرتدة سريعة لُعبت بشكل جميل للغاية

66 عررررررضية خطيرة لساسوولو ولكن ساندرو ينقذ الموقف ويشتت الكرة لضربة ركنية

تبديل ليوفنتوس بخروج آرثور ودخول بينتاكور

64 أووووووووووه تسديدة رائعة من كييزا ولكنها تمر بمحاذاة القائم الأيسر، يوفنتوس كان قريبًا من تسجيل الهدف الثالث

58 جووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووول راسبادوري يقلص الفارق لساسوولو، وبوفون يبدو منزعجًا من الدفاع ويصرخ في وجوه اللاعبين!

57 محاولة من كييزا وتسديدة ولكنها تعلو العارضة

55 ساسوولو يُجري ثلاثة تبديلات بدخول تشيرشيس، ديفريل ولوبيز بدلًا من توليان، تراوري وأوبيانج

52 يوفنتوس يدافع في الشوط الثاني بشكل أفضل، ساسوولو بدون أي خطورة حتى الآن بعكس الشوط الأول

47 مرتدة ليوفنتوس، وتسديدة قووووووية لكولوشيفسكي ولكن كونسيجلي يتصدى لها

46 ساسوولو يبدأ الشوط الثاني مهاجمًا بحثًا عن تقليص الفارق

انطلاق الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول بتقدم يوفنتوس على ساسوولو بهدفين نظيفين

44 جوووووووووووووووووووووووووووووووووووول، رونالدو يعود للتسجيل مرة أخرى ويحرز الهدف الثاني بعد مراوغة رائعة لمارلون، يوفتتوس يتقدم بثنائية نظيفة

39 تسديدة قوووووووووية من أوبيانج ولكن بوفون يتألق ويتصدى للكرة

34 ساسوولو يواصل إهدار الفرص واحدة تلو الآخرى، تسديدة من بوجا هذه المرة ولكنها تعلو العارضة أيضًا

31 أووووووووه تراوري يهدر التعادل لساسوولو، بعد الضغط على دفاع يوفنتوس وقطع الكرة، الكرة تصل لتراوري الذي يحاول تسديدها في أعلى الزاوية اليسرى لبوفون، ولكن الكرة تعلو العارضة بقليل

28 جووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووول يوفنتوس وبعكس مجريات اللعب، يحرز الهدف الأول بعد تسديدة أرضية رائعة من أدريان رابيو

26 عررررضية من بيراردي، تصطدم بالدفاع وتصل إلى راسبادوري الذي يسدد الكرة ولكنها ترتطم بالمدافعين مرة أخرى وتصل سهلة لبوفون

25 مرتدة خطيررررة لساسوولو الذي كانت لديه فرصة عن طريق بيراردي للانفراد بالمرمى ولكن دي ليخت يتدخل ويشتت الكرة لضربة ركنية

22 أخيرًا، يوفنتوس يسدد على مرمى ساسوولو عن طريق كريستيانو ولكن كونسيجلي يتصدى للكرة بنجاح

20 يوفنتوس بدون أي تسديدة على المرمى حتى الآن!

15 بوووووووفون يتألق ويصد ضربة الجزاء التي لعبها بيراردي، الأسطورة الإيطالية يحافظ على أمال فريقه في الفوز بالمباراة

14 ركلة جزاااااااااااااااااااااااااااااااااااااء لساسوولو بعد أن قام بونوتشي بعرقلة المهاجم الواعد "راسبادوري"

8 عرررررضية من الجهة اليمنى ليوفنتوس عن طريق دانيلو، كان يمكنها أن تخادع حارس ساسوولو وتسكن المرمى ولكنها تخرج لضربة مرمى

4 تسديدة قوووووووية من بيراردي ولكن الكرة تمر بجوار القائم بقليل، ساسوولو قريب جدًا من تسجيل الهدف الأول

2 أوووووووه أوبيانج يٌهدر الهدف الأول لساسوولو، مرتدة خطيرة لأصحاب الأرض، تمريرة عرضية من توليان إلى أوبيانج الذي سدد الكرة ولكنها تعلو العارضة بقليل

انطلاق المباراة

تشكيل ساسوولو

يبدأ المدرب دي زيربي بالتشكيل الآتي:

التشكيل | 4-2-3-1



كونسيجلي

كرياكوبولوس - مارلون - فيراري - توليان

أوبيانج - لوكاتيلي

بوجا - تراوري - بيراردي

راسبادوري

تشكيل يوفنتوس

يبدأ المدرب أندريا بيرلو بالتشكيل الآتي:

التشكيل | 4-4-2



بوفون

ساندرو - دي ليخت - بونوتشي - دانيلو

كييزا - آرثور- رابيو- كولوشيفسكي

ديبالا - رونالدو

ضعفت حظوظ يوفنتوس في التأهل لدوري أبطال أوروبا بعد أن سقط في الجولة الماضية أمام ميلان بثلاثية نظيفة، لذا لا مفر أمام البيانكونيري سوى الفوز في ما تبقى من مبارياته مع انتظار تعثر نابولي أو ميلان أو أتالانتا، ولكن مواجهة ساسوولو صاحب المركز الثامن لن تكون سهلة أبدًا بطبيعة الحال.

أعزائي المتابعين أهلًا وسهلًا بكم في البث المباشر الكتابي لمباراة يوفنتوس ضد ساسوولو ضمن إطار مباريات الجولة 36 من الدوري الإيطالي، والتي ستُقام على ملعب مابي ستاديوم.