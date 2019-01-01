موعد مباراة ليفربول ضد ليون، القنوات الناقلة والتشكيل المتوقع
محمود جمال
يفتح ملعب جنيف أبوابه لاستضافة مباراة تجمع بين ليفربول وليون يوم الأربعاء 31 يوليو 2019 ميلادياً، الموافق 28 ذو القعدة 1440 هجرياً، وذلك في لقاء ودي ضمن تحضيرات الفريقين للموسم الكروي الجديد 2019-20.
يدخل الريدز هذا اللقاء وهو قادم من خسارة ثقيلة على يد فريق نابولي الإيطالي، في تجربة ودية جمعت بينهما على ملعب مورايفيلد، وخاض الفريق حتى الآن خمس مباريات ودية أمام أندية من دول مختلفة وهم، ترانمير روفيرز، برادفورد، بوروسيا دورتموند، إشبيلية، سبورتينج، بالإضافة إلى الأزوري، ويستعد ليفربول لمباراة من العيار الثقيل أمام مانشستر سيتي يوم 4 أغسطس القادم في كأس الدرع الخيرية.
موعد مباراة ليفربول ضد ليون والقنوات الناقلة
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المباراة
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الملعب
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الموعد
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القناة الناقلة
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ليفربول - ليون
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استاد جنيف
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الأربعاء 31 يوليو 2019،
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LFCTV
الغيابات والتشكيل المتوقع لليفربول
سيغيب عن ليفربول في هذه المباراة الودية شيردان شاكيري للإصابة، وسيكون باقي أوراق يورجن كلوب حاهزة لخوض هذا اللقاء.
Thank you for your brilliant support, Edinburgh 🏴🙌#LFCPreSeason pic.twitter.com/QzNOpmKIZU— Liverpool FC (@LFC) July 28, 2019
سيدخل المدرب الألماني هذا اللقاء ببعض الأسماء الشابة، وسيدفع بفيرجيل فان دايك وجويل ماتيب في مركز قلب الدفاع، أما خط الوسط فسيتكون من الثلاثي، جيمس ميلنر، فابينيو، جوردان هندرسون، وثلاثي هجومي هم ريان كينت، ديفوك أوريجي، هاري ويلسون.
التشكيل | 4-3-3
سيمون مينيوليه
آندرو روبرتسون - فيرجيل فان دايك - جويل ماتيب - أليكساندر آرنولد
جيمس ميلنر - فابينيو - جوردان هندرسون
ريان كينت - ديفوك أوريجي - هاري ويلسون
الغيابات والتشكيل المتوقع لليون
لن يغيب عن فريق ليون في المباراة ضد ليفربول أي لاعب بسبب الإصابة، وسيكون الفريق كامل العدد في هذه المواجهة الودية استعدادًا للموسم الكروي الجديد.
🏆💪🔴🔵 pic.twitter.com/oBktfVFuDD— OL English (@OL_English) July 28, 2019
من المتوقع أن يدفع المدرب الجديد للفريق سيلفينيو بمابو يانجا وجاسون ديناير في مركز قلب الدفاع، وسيعتمد على موسى ديمبيلي لقيادة هجوم الفريق في هذا اللقاء، وخلفه ثلاث أوراق هجومية هم، بيرتراند تراوري، حسام عوار، ممفيس ديباي.
التشكيل | 4-2-3-1
فرناندو مارسال - جاسون ديناير- مابو يانجا - ليو دوبويس
موسى ديمبيلي