موعد مباراة كرواتيا ضد فرنسا، القنوات الناقلة والتشكيل المتوقع

تعرف على موعد مباراة فرنسا ضد كرواتيا في الجولة الرابعة من دور مجموعات دوري الأمم الأوروبية 2020-2021، وما هي القنوات الناقلة والتشكيل المتوقع؟

تستكمل منافسات دور المجموعات من بطولة دوري الأمم الأوروبية بمباراة تجمع بين كورواتيا الذي يحتل المركز الثالث في المجموعة الثالثة التي تضم البرتغال وفرنسا والسويد، مع منتخب فرنسا الذي يقع في المركز الثاني برصيد 7 نقاط متعادلاً مع البرتغال صاحب المركز الأول متقدماً بفارق الأهداف فقط.

فاز المنتخب الفرنسي في ثلاث مباريات وتعادل مباراة واحدة مع المنتخب البرتغالي وتغلب على الفاتريني في مباراة الذهاب بنتيجة 4 أهداف مقابل هدفين في مباراة قوية شهدها ستاد دو فرانس.

تلقى منتخب كورواتيا هزيمتين من أول وثاني المجموعة واستطاع الفوز في مباراة واحد على منتخب السويد بهدفين مقابل هدف ولديه 3 نقاط فقط في رصيده حتى الأن ولكن مازال يتمسك المنتخب الكورواتي بالأمل في الصعود.

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وفي هذا التقرير سنتعرف على موعد مباراة فرنسا ضد كرواتيا، القنوات الناقلة والتشكيل المتوقع وأكثر..

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ما هو موعد مباراة فرنسا وكرواتيا؟

يلتقي فرنسا وكرواتيا في الجولة الرابعة في دور المجموعات في بطولة دوري أمم أوروبا ، يوم الأربعاء 14 أكتوبر 2020.

وتنطلق صافرة البداية الساعة 8:45 مساءً بتوقيت القاهرة، 9:45 بتوقيت مكة المكرمة.

ما هي القنوات الناقلة لمباراة إيطاليا ضد هولندا؟

تذاع مباريات دوري أمم أوروبا حصريًا على مجموعة قنوات بي إن سبورت، وستذاع مباراة فرنسا وكرواتيا على القناة الرابعة الخاصة بالشبكة القطرية.

المباراة الموعد القنوات الناقلة الملعب كرواتيا - فرنسا الأربعاء 14 أكتوبر 2020،

27 صفر 1442،

20:45 مصر، 21:45 السعودية beIN SPORTS HD 4 ستاد ماكسيمير

التشكيل المتوقع لمنتخب كرواتيا

أبرز اللاعبين المتواجدين في قائمة منتخب كرواتيا نجم ريال مدريد لوكا مودريتش، وزميله السابق الذي انتقل لتشيلسي كوفاتشيتش وبيريشيتش الفائز بدوري أبطال أوروبا مع بايرن ميونخ.

ويغيب عن القائمة نجم برشلونة السابق وإشبيلية الحالي إيفان راكيتيتش بعد اعتزاله اللعب الدولي، وريبيش وفرساليكو والحارس كالينيتش بداعي الإصابة.

التشكيل | 4-1-2-1-2

دومينيك ليفاكوفيتش

داريو ميلنياك - دوي تشاليتا تسار - ديان لوفرين - فيليب أوريموفيتش

مارسيلو بروزوفيتش

نيكولا فلاشيتش - ماتيو كوفاتشيتش

لوكا مودريتش

إيفان بيريشيتش - أندريه كراماريتش

قائمة منتخب فرنسا ضد كرواتيا

يمتلك منتخب فرنسا العديد من أفضل اللاعبين في العالم، ويتواجد في القائمة نجوم على غرار مبابي من باريس سان جيرمان وجريزمان نجم برشلونة وغيرهم من الأسماء القوية.

قائمة فرنسا:

حراسة المرمى: هوجو لوريس - ستيف مانداندا - مايك ماينان.

هوجو لوريس - ستيف مانداندا - مايك ماينان. الدفاع: بنيامين بافارد - بريسنيل كيمبيمبي - رافائيل فاران - كليمون لونجليه - لوكاس ديني - دايوت أوباميكانو - فيرلاند ميندي - لوكاس هيرنانديز - كيرت زوما.

بنيامين بافارد - بريسنيل كيمبيمبي - رافائيل فاران - كليمون لونجليه - لوكاس ديني - دايوت أوباميكانو - فيرلاند ميندي - لوكاس هيرنانديز - كيرت زوما. الوسط: بول بوجبا - أدريان رابيو - كورينتين توليسو - نجولو كانتي - إدواردو كامافينجا - ستيفين نزونزي.

بول بوجبا - أدريان رابيو - كورينتين توليسو - نجولو كانتي - إدواردو كامافينجا - ستيفين نزونزي. الهجوم: أنطوان جريزمان - أوليفيه جيرو - كيليان مبابي - كينجسلي كومان - أنتوني مارسيال - وسام بن يدير - حسام عوار.

التشكيل المتوقع لمنتخب فرنسا

سيبدأ ديشان بلوريس في حراسة المرمى، لوكاس وكيمبيمبي وفاران وبافارد في الدفاع، كانتي ورابيو وبوجبا وجريزمان في الوسط، جيرو ومبابي في الهجوم.

التشكيل | 4-1-2-1-2

هوجو لوريس

لوكاس هيرنانديز - بريسنيل كيمبيمبي - رافائيل فاران - بنيامين بافارد

نجولو كانتي

أدريان رابيو - بول بوجبا

أنطوان جريزمان

أوليفييه جيرو - كيليان مبابي