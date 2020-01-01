جيرو: مسيرتي مع المنتخب كانت ستصبح أفضل بوجود بنزيما

جيرو يشيد بنجم ريال مدريد كريم بنزيما ويؤكد تأثر منتخب فرنسا بغيابه

قال ثاني الهدافين التاريخيين للمنتخب الفرنسي أوليفييه جيرو إنه في حال لعب بجواره كريم بنزيما لكانت أرقامه أكثر إثارة للإعجاب.

وكان بنزيما قد استبعد من المنتخب الفرنسي منذ فترة ما قبل يورو 2016 وحتى الآن بسبب اتهامه بابتزاز ماتيو فالبوينا زميله في المنتخب بشريط جنسي.

بنزيما تورّط رفقة أصدقائه بابتزاز فالبوينا من أجل الحصول على 90 ألف يورو، ولكن الهداف التاريخي الخامس لريال مدريد يؤكد أن الأمر عنصرية ليس إلا.

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وحول ذلك، وبعد الوصول إلى 100 مباراة بقميص منتخب بلاده، أكد جيرو أن معرفته ببنزيما لم تتضمن أي من المشكلات وكانت ودية للغاية.

وأضاف: "قد تكون مسيرتي الكروية أفضل من خلال اللعب مع كريم بنزيما، لكننا لن نعرف أبدًا مع الأسف، هذا كنت أحتاجه ولكن لم أحصل عليه لفترة طويلة"

ويواجه المنتخب الفرنسي نظيره البرتغالي مساء اليوم في مباراة ساخنة وقمة كبرى ضمن منافسات دوري الأمم الأوروبية.

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الديوك لديهم الآن فرصة للانتقام من خسارتهم في المباراة النهائية لبطولة كأس أمم أوروبا 2016 أمام فريق كريستيانو رونالدو في باريس.