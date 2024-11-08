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Cole Palmer Declan Rice Chelsea Arsenal 2024-25Getty/GOAL
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جدول مباريات الدوري الإسباني 2024-2025
أحمد مجدي

موعد مباراة تشيلسي وآرسنال في الدوري الإنجليزي 2024-2025 والقنوات الناقلة

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تعرف على موعد مباراة تشيلسي وآرسنال في الدوري الإنجليزي 2024-2025 والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع....

يحل آرسنال، ضيفًا على تشيلسي، في ملعب ستامفورد بريدج ضمن مباريات الجولة الحادية عشرة من الدوري الإنجليزي لموسم 2024-2025.

يدخل آرسنال المباراة وعينه على مواصلة المسيرة نحو المنافسة، وكذلك تشيلسي، وما يوحي بقوة المنافسة بين الفريقين أن كليهما يمتلكان 18 نقطة ويطمحان للفوز بمباراة بمثابة 6 نقاط.

وفي التقرير التالي سنتعرف معًا على موعد مباراة تشيلسي وآرسنال في الجولة الحادية عشرة من الدوري الإسباني 2024-2025 والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

ما موعد مباراة تشيلسي وآرسنال في الدوري الإنجليزي 2024-2025 ؟

موعد مباراة تشيلسي وآرسنال في الدوري الإنجليزي 2024-2025 هو يوم الأحد 10 نوفمبر 2024، على ملعب ستامفورد بريدج.

ومن المنتظر أن تنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة السادسة والنصف مساءً بتوقيت مصر والسابعة والنصف مساء بتوقيت السعودية.

المباراة التالية

ما هي القنوات الناقلة لمباراة تشيلسي وآرسنال في الدوري الإنجليزي 2024-2025 ؟

تذاع مباريات الدوري الإنجليزي عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس، لذا يمكنك مشاهدة مباراة تشيلسي وآرسنال في الدوري الإنجليزي عبر شاشتها.

هواة البث المباشر يمكنهم فعل ذلك عبر تطبيق TOD.

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المباراةالموعدالقناة الناقلةالملعبالمشاهدة عبر الإنترنتالمعلق
تشيلسي - آرسنالالأحد 10 نوفمبر 2024
18:30 مصر، 19:30 السعودية		beIN Sports HD 1ستامفورد بريدجTODحفيظ دراجي

تشكيل تشيلسي المتوقع أمام آرسنال في الدوري الإنجليزي 2024-2025

من المتوقع أن يبدأ المدرب إنزو ماريسكا المباراة بالتشكيل التالي:-

التشكيل| 4-2-4
حراسة المرمىروبرت سانشيز
خط الدفاعمارك كوكوريلا - ليفي كولويل - ويسلي فوفانا - ريس جيمس
خط الوسطروميو لافيا - مويسيس كايسيدو
خط الهجومبيدرو نيتو - كول بالمر - نوني مادويكي - نيكولاس جاكسون

تشكيل آرسنال المتوقع أمام تشيلسي في الدوري الإنجليزي 2024-2025

من المتوقع أن يبدأ المدرب ميكيل أرتيتا المباراة بالتشكيل التالي:-

التشكيل| 4-2-4
حراسة المرمىدافيد رايا
خط الدفاعيوريان تيمبر - جابرييل ماجالايش - ويليام ساليبا - بن وايت
خط الوسطتوماس بارتي - ديكلان رايس
خط الهجومجابرييل مارتينيلي - لياندرو تروسارد - بوكايو ساكا - كاي هافيرتس
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