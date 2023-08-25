تعرف على موعد مباراة النصر القادمة ضد الشباب في الجولة الرابعة من دوري روشن السعودي 2023-2024 والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع....

SHAHID

يستقبل ملعب الأول بارك، مباراة قوية وهامة في رابع جولات دوري روشن السعودي موسم 2023-24، والتي ستجمع النصر والشباب.

اشترك الآن في شاهد واستمتع بمشاهدة مباريات دوري روشن



الموضوع يُستكمل بالأسفل

النصر، يدخل المباراة بمعنويات مرتفعة، بعد تحقيق الفوز على الفتح بخماسية في المباراة الأخيرة، ويسعى للخروج بنقاط المباراة كاملة أمام الشباب العنيد، خاصة بعد التعثر في أول مباراتين بالدوري.

أما الشباب، فيمر بفترة صعبة هذا الموسم، إذ لم يتمكن الليوث حتى الآن من تحقيق أي انتصار في الدوري، بعد التعادل في مباراتين والخسارة في مباراة، ويتمنى الشباب أن تكون بداية تصحيح المسار أمام النصر في المباراة القوية.

في السطور التالية نستعرض لكم موعد مباراة النصر القادمة ضد الشباب في الدوري السعودي 2023-2024 والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع...

جدول مباريات دوري روشن السعودي 2023-2024، القنوات الناقلة والترتيب

ما هو موعد مباراة النصر والشباب في دوري روشن السعودي 2023-2024؟

موعد مباراة النصر والشباب في دوري روشن السعودي 2023-2024 هو يوم الثلاثاء 29 أغسطس 2023 على ملعب الأول بارك.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة 21:00 بتوقيت مصر والسعودية.

حمّل التطبيق الآن الخاص بشاهد لمتابعة دوري روشن



ما هي القنوات الناقلة لمباراة النصر والشباب في دوري روشن السعودي 2023-2024؟

تذاع مباريات دوري روشن السعودي 2023-2024 على شبكة قنوات SSC السعودية، يمكنك رؤية المباراة على شاشتها.

هواة البث المباشر يمكنهم أن يستمتعوا به عبر تطبيق SHAHID.

المباراة الموعد القناة الناقلة الملعب النصر - الشباب الثلاثاء 29 أغسطس 2023،

21:00 السعودية ومصر SSC

شاهد الأول بارك

SHAHID