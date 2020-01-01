موعد مباراة النصر الودية ضد الرائد والقنوات الناقلة

تعرف على موعد مباراة النصر والرائد الودية استعداداً لعودة الدوري السعودي بعد توقف طويل بسبب تفشي فيروس كورونا، وما هي القنوات الناقلة للمباراة؟

يلتقي النصر مع نظيره الرائد في مباراة ودية جديدة من سلسلة الوديات الاستعدادية لاستئناف منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين والمقرر في شهر أغسطس بعد توقف طويل بسبب فيروس كورونا.

وتُعد هذه هي المباراة الودية الرابعة للعالمي منذ العودة إلى التدريبات في مطلع يوليو الحالي، حيث سبق وأن فاز على الأنوار بعشرة أهداف لهدف ثم فاز على الشعلة بهدف نظيف والتقى كذلك بالفتح.

النصر يحتل المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري السعودي، ومن المقرر أن تكون أول مباراة بعد العودة أمام المتصدر وغريمه التقليدي الهلال، ما يدعو كتيبة روي فيتوريا إلى الاستعداد بأفضل وسيلة ممكنة في محاولة للحفاظ على لقب الدوري لديهم للعام الثاني على التوالي.

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ما هو موعد مباراة النصر والرائد الودية؟

موعد المباراة الودية بين النصر والرائد هو يوم الثلاثاء 28 يوليو 2020، الموافق 6 ذي الحجة 1441، وذلك على ملعب الملك فهد الدولي.

ما هي القنوات الناقلة لمباراة النصر والرائد الودية؟

يُنقل الدوري السعودي بشكل حصري على القنوات الرياضية السعودية مجانًا دون تشفير، بتقنية عالية الجودة HD وكذلك SD، لكن القناة حتى الآن لم تُعلن عن إذاعة مباراة النصر والرائد.