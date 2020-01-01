موعد مباراة الاتحاد ضد الوحدة، القنوات الناقلة والتشكيل المتوقع

تعرف على موعد مباراة الاتحاد القادمة ضد الوحدة في الجولة الثانية والعشرين من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، والقنوات الناقلة..

يستقبل الاتحاد على ملعب الجوهرة المشعة ضيفًا ثقيلًا وهو الوحدة، مساء الأربعاء الموافق 11 مارس 2020، الموافق 16 رجب 1441، في إطار الجولة الثانية والعشرين من منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

ويعيش النمور حالة من الاستفاقة منذ وصول كاريلي إلى القيادة الفنية خلفًا للهولندي المُقال تين هاك، وتتجلى هذه الاستفاقة في تحقيق فوز كبير للغاية على الشباب مع تقديم أداءً مميزًا أمام الحزم رغم التعادل بهدف لكل منهما..

بينما يُعد الوحدة فرسًا من فرسان المنافسة على المربع الذهبي هذا الموسم رفقة مدربه المحنك كارينيو، لكنه يُجابه تراجعًا واضحًا في الآونة الأخيرة بهزيمته في آخر مباراتين على يد الفتح والفيحاء رغم فوزه قبل ذلك على العملاق الأهلي.

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ويحتل الاتحاد المركز الثاني برصيد 23 نقطة، بينما يأتي الوحدة في المركز الرابع برصيد 33 نقطة وبصورة مؤقتة لحين خوضه مباراته في الجولة الواحدة والعشرين.

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الآن نتعرف سويًا على موعد مباراة الاتحاد ضد الوحدة والقنوات الناقلة..

موعد مباراة الاتحاد ضد الوحدة والقنوات الناقلة

المباراة الملعب الموعد القناة الناقلة الاتحاد - الوحدة الجوهرة المشعة الأربعاء 11 مارس 2020،

16 رجب 1441،

20:45 السعودية، 19:45 مصر الرياضية السعودية

الغيابات والتشكيل المتوقع للاتحاد

ستكون صفوف الاتحاد كاملة وجاهزة للمواجهة المرتقبة التي تنتظره ضد الوحدة، ولن يغيب أي لاعب آخر في رابع مباريات المدرب الجديد كاريلي.

من المنتظر أن يستعين كاريلي بتشكيل يشبه الذي لعب أمام الشباب، بتواجد مارسيلو جروهي في حراسة المرمى، منصور الحربي، أوفيني، الشهراني وسعود عبد الحميد في الدفاع، جيل والأحمدي، المالكي والبيشي في الوسط، وفي المقدمة ويلفريد بوني وأمامه رومارينهو.

التشكيل | 4-3-3

مارسيلو جروهي

منصور الحربي - برونو أوفيني - حمدان الشهراني - سعود عبد الحميد

كريم الأحمدي - عبد الإله المالكي - خالد السميري

رومارينهو - ويلفريد بوني - أنيس البدري

الغيابات والتشكيل المتوقع للوحدة

لا توجد غيابات في صفوف الوحدة، وسيكون الفريق كامل العدد في مباراة الاتحاد.

سيبدأ الجدعاني في حراسة المرمى، وأمامه الجيزاني تشافيس وبوتيا والصقور، وفي الوسط سيتم الدفع بأنسيلمو وباخشوين وجودوين وإيلتون وميليري دا سيلفا، وسيقود الهجوم نياكاتي.

التشكيل | 4-2-3-1

عبدالله الجدعاني

حمد الجيزاني - ريناتو تشافيس - ألبيرتو بوتيا - فواز الصقور

أنسيلمو - وليد باخشوين

كريج جودوين - إيلتون - لويزينيو

يوسف نياكاتي