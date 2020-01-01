هل يتم لعب الدوري السعودي للمحترفين بدون جماهير بسبب كورونا؟

يبدو أن الأمور تتجه نحو خوض بعض مباريات الدوري السعودي للمحترفين بدون حضور جماهيري

ساعة بعد الأخرى يطل علينا العالم بأخبار جديدة عن تفشي فيروس "كورونا" والذي أصبح كلمة السر في العصر الحالي، بل ويتم تداول أخباره بشكل سريع نظرًا للتأثير الكبير على رياضية كرة القدم.

ولعل تأجيل بعض المباريات وخوض البعض الأخر دون حضور جماهير يُلقي بظلاله على المسابقات المحلية في منطقة الشرق الأوسط بشكل عام.

وكان فيروس كورونا أثار الذعر في العديد من الدول مؤخرًا؛ حيث تسبب في تأجيل العديد من الأحداث والمباريات مثل مباريات الجولة الثالثة بدور المجموعات في بطولة دوري أبطال آسيا.

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ويعقد الاتحاد الآسيوي لكرة القدم اجتماعًا طارئًا في مدينة دُبي الإماراتية يوم الأحد المقبل لبحث مصير بطولة دوري أبطال آسيا وتحديد مواعيد جديدة للمباريات المؤجلة.

الأمر لم يتوقف هنا، حيث أصدر الاتحاد الدولي لكرة القدم بيانًا رسميًا كشف فيه عن نتائج الاجتماع مع الاتحاد الآسيوي لكرة القدم بشأن بحث إمكانية تأجيل مباريات التصفيات المشتركة المؤهلة إلى كأس آسيا 2023 وكأس العالم 2022، بعد تفشي مرض كورونا.

وقال الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا) بعد اجتماع مع مسؤولين من الاتحاد الآسيوي للعبة الشعبية اليوم الخميس إنه ”ربما يتم تأجيل تصفيات كأس العالم 2022 في آسيا بسبب انتشار فيروس كورونا”.

كل هذه المُقدمة تؤكد أن منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين قابلة لاستقبال قرارات جديدة بسبب تفشي الفيروس مؤخرًا.

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ولكن يبدو أن الأمور تتجه نحو خوض بعض مباريات الدوري السعودي للمحترفين بدون حضور جماهيري، حرصَا على صحة الجماهير.

ولعل ما يؤكد هذا الاتجاه، هو قرار السعودية تعليق العمرة للمواطنين والمقيمين فيها مؤقتًا، خوفًا من انتشار فيروس كورونا المستجد.

وقالت وكالة الأنباء الرسمية، التي نشرت بيان وزارة الداخلية، إن الحكومة "ستراجع قرار التعليق بشكل مستمر، وإيقاف العمل به، إذا انتفت الأسباب التي دعت إليه، كما قررت السلطات منع زيارة الحرم النبوي في المدينة".

ويأتي قرار الرياض بعد تعليق إصدار تأشيرات عمرة للقادمين من الخارج، ومنع مواطني دول مجلس التعاون الخليجي من دخول مكة والمدينة.

وكانت السعودية قد أعلنت الاثنين عن أول إصابة لديها بفيروس كورونا، بعد عودة أحد مواطنيها من إيران، التي ينتشر فيها فيروس كوفيد-19، وتأكيد إصابته بعد فحصه.

الأمر لا يتوقف على ذلك فقط، بل قامت دولة الإمارات العربية المتحدة بهذا الأمر نفسه، بعدما أعلن الاتحاد الإماراتي لكرة القدم، أمس الأربعاء، إقامة المباريات في المسابقات كافة بدون جمهور، وذلك في إطار الإجراءات الاحترازية لمنع تفشي كورونا.

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وقال الاتحاد الإماراتي في بيان نشره عبر صفحته الرسمية على موقع تويتر: "يتابع اتحاد كرة القدم مع الجهات المختصة في الدولة آخر التطورات الصحية المتعلقة بانتشار فيروس كورونا المستجد المعروف باسم COVID 19 والإجراءات الاحترازية التي تقوم بها كافة الجهات المعنية لحماية المجتمع".

في الإطار نفسه، أعلنت الجامعة المغربية لكرة القدم إقامة المباريات في مختلف البطولات دون حضور جماهير ابتداء من أمس الأربعاء، وذلك بسبب فيروس كورونا.

وكشفت الجامعة في بيان رسمي على موقعها الرسمي أن ذلك جاء في إطار حرصها على سلامة اللاعبين والمدربين والجماهير.

وزادت: تدعو الجامعة كلاً من العصبة الوطنية الاحترافية والعصبة الوطنية هواة، والعصبة الوطنية لكرة القدم المتنوعة، والعصبة الوطنية لكرة القدم النسوية التقيد بهذا القرار.

كل هذه الأنباء والمؤشرات تؤكد أن بطولة الدوري السعودي للمحترفين في طريقها لتُلعب بدون جماهير على الأقل الفترة المُقبلة حتى تستقر الأوضاع.