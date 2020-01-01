موعد مباراة الأهلي وسونيديب في دوري أبطال إفريقيا والقنوات الناقلة

تعرف على موعد مباراة الأهلي أمام سونيديب النيجري في الدور الثاني من بطولة دوري أبطال إفريقيا على ملعب جينرال سيني كونتش، وما هي القنوات الناقلة؟

يستهل الأهلي مشوار الدفاع عن لقب دوري أبطال إفريقيا، عندما يحلّ ضيفًا على فريق سونيديب بملعب جينرال سيني كونتش بالنيجر، وذلك في إطار الدور الثاني.

الأهلي خاض حتى الآن مباراتين هذا الموسم على صعيد الدوري تمكن من الفوز في كليهما، الأولى على مصر للمقاصة والثانية والأخيرة أمام غزل المحلة.

ويسعى المارد الأحمر لاستمرار هيمنته على القارة السمراء بعد أن حقق لقب النسخة الماضية منذ أسابيع قليلة بالفوز على الزمالك في النهائي، ولكن المفاجآت تظل واردة خصوصًا وأن الخصم مجهول إلى حد كبير.

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في هذا التقرير من جول نستعرض معًا موعد مباراة الأهلي أمام سونيديب وما هي القنوات الناقلة؟

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ما هو موعد مباراة الأهلي وسونيديب؟

موعد مباراة الأهلي أمام سونيديب هو الأربعاء الموافق 23 ديسمبر 2020، الموافق 8 جمادى الأول 1442 هجريًا، بملعب جينرال سيني كونتش.

ومن المقرر أن تنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة الرابعة عصرًا بتوقيت القاهرة، الخامسة عصرًا بتوقيت مكة المكرمة.

ما هي القنوات الناقلة لمباراة الأهلي وسونيديب؟

من المقرر أن يذاع الدور الثاني لبطولة دوري أبطال إفريقيا عبر شبكة قنوات أون تايم سبورتس كما جرت العادة دائمًا.

أما إذا لم تتمكن من متابعة المباراة عبر التلفاز، فيمكنك متابعة البث المباشر لها عبر موقع جول والذي يبدأ قبلها بحوالي نصف ساعة.