موعد مباراة الأهلي والفيصلي في الدوري السعودي والقنوات الناقلة

تعرف على موعد مباراة الأهلي أمام الفيصلي في الجولة السادسة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين على ملعب الجوهرة المشعة، والقنوات الناقلة..

يفتح ملعب الجوهرة المشعة أبوابه لاستضافة مباراة قوية تجمع بين الأهلي ونظيره الفيصلي، وذلك لحساب الجولة السادسة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

ولا تزال نتائج الأهلي مثار جدل كبير، فالجماهير قلقة من الأداء المتذبذب الذي يقدمه الفريق هذا الموسم والذي كانت نهايته أمام الشباب الجولة الماضية، في المباراة التي انتهت بالتعادل الإيجابي بهدفين لكل منهما.

قلعة الكؤوس تأتي في المركز الخامس برصيد 10 نقاط وبفارق 3 نقاط فقط عن المتصدر الهلال، ويسعى فلادان وكتيبته إلى مواصلة التقدم حتى وإن كان الأداء أقل من النتائج حتى الآن.

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الفيصلي هو الآخر خصم قوي وصعب حظى ببداية جيدة للموسم، فهو يأتي في المركز السادس برصيد 9 نقاط وفي الجولة الماضية تمكن من التعادل مع قطب مدينة جدة الآخر الاتحاد بهدف لكل منهما.

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في هذا التقرير نستعرض معًا موعد مباراة الأهلي والفيصلي وما هي القنوات الناقلة.

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ما هو موعد مباراة الأهلي والفيصلي؟

موعد مباراة الأهلي أمام الفيصلي هو الأحد الموافق 29 نوفمبر 2020، الموافق 14 ربيع الآخر 1442، على ملعب الجوهرة المشعة.

ومن المقرر أن تنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة الثامنة إلا ثلث بتوقيت السعودية، السابعة إلا ثلث بتوقيت مصر.

ما هي القنوات الناقلة لمباراة الأهلي والفيصلي؟

تُنقل فعاليات بطولة الدوري السعودي على القنوات الرياضية السعودية، وستذاع مباراة الأهلي والفيصلي عبر شاشتها كالعادة..

أما إذا لم تستطع مشاهدة المباراة عبر التلفزيون، فيمكنك متابعة البث المباشر للمباراة الذي يقدمه موقع جول والذي ينطلق قبل نصف ساعة من المباراة.

المباراة الموعد القنوات الناقلة الملعب الأهلي - الفيصلي الأحد 29 نوفمبر 2020،

14 ربيع الآخر 1442،

19:40 السعودية، 18:40 مصر الرياضية السعودية الجوهرة المشعة

التشكيل المتوقع للأهلي

يظل موقف الثنائي صامويل أوسو وعبد الله الحسون مجهولًا بعد إصابتهما في مباراة الشباب الأخيرة، عدا ذلك فالأهلي كامل العدد أمام الفيصلي.

ومن المتوقع أن يعتمد فلادان على تشكيلته المعتادة، حيث الميسليم في حراسة المرمى وأمامه الخيبري وهوساوي، مع تواجد فيسا والموسى في منتصف الملعب وعمر السومة في الهجوم.

التشكيل | 4-2-3-1

ياسر المسيليم

لوكاس ليما - معتز هوساوي - محمد الخبراني - عبد الله ترمين

ليوبومير فيسا - نوح الموسى

صامويل أوسو - إدريس فتوحي - ألكساندرو ميتريتسا

عمر السومة

التشكيل المتوقع للفيصلي

لا يُعاني الفيصلي من أي إصابات وسيكون الفريق كامل العدد أمام الأهلي.

ومن المتوقع أن يعتمد المدرب شيموسكا على تشكيلته المعتادة بأحمد الكسار في حراسة المرمى وروسي والأحد كقلبين دفاع وفي منتصف الملعب ثلاثي يقوده هشام فايز وفي الهجوم تافاريس.