موعد مباراة الأهلي والفتح في الدوري السعودي والقنوات الناقلة

تعرف على موعد مباراة الأهلي أمام الفتح في الجولة التاسعة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين بملعب الجوهرة المشعة، وما هي القنوات الناقلة؟

يستعد الأهلي لاستضافة الفتح يوم الثلاثاء المقبل بملعب الجوهرة المشعة، وذلك لحساب الجولة التاسعة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

الأهلي فاجأ الجميع بالخروج المدوي من كأس خادم الحرمين الشريفين بالهزيمة من العين بهدفين نظيفين رغم الفوز قبلها بأيام قليلة على النصر في الدوري.

لا تزال قلعة الكؤوس تحتل المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري برصيد 16 نقطة وبفارق ثلاث نقاط فقط عن المتصدر الهلال، لذلك فتسعى كتيبة فلادان لنسيان أمر الكأس والتركيز على المنافسة على الدرع الأغلى.

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الفتح بدوره قادم من انتصار غير متوقع على حساب الهلال في الكأس أيضًا بهدفين نظيفين بعد سلسلة من الهزائم في الدوري جمدت رصيدهم عند النقطة العاشرة في المركز الحادي عشر.

في هذا التقرير من جول نستعرض معًا موعد مباراة الأهلي والفتح وما هي القنوات الناقلة.

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ما هو موعد مباراة الأهلي والفتح؟

موعد مباراة الأهلي والفتح هو الثلاثاء الموافق 22 ديسمبر 2020، الموافق 7 جمادى الأول 1442 هجريًا، بملعب الجوهرة المشعة.

ومن المقرر أن تنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة الثامنة إلا عشر دقائق بتوقيت السعودية، السابعة إلا عشر دقائق بتوقيت مصر.

ما هي القنوات الناقلة لمباراة الأهلي والفتح؟

تُنقل فعاليات بطولة الدوري السعودي على القنوات الرياضية السعودية، وستذاع مباراة الأهلي والفتح على شاشتها كالعادة.

أما إذا لم تستطع مشاهدة المباراة عبر التلفزيون، فيمكنك متابعة البث المباشر للمباراة الذي يقدمه موقع جول والذي ينطلق قبل نصف ساعة من المباراة.

المباراة الموعد القنوات الناقلة الملعب الأهلي - الفتح الثلاثاء 22 ديسمبر 2020،

7 جمادى الأول 1442،

19:50 السعودية، 18:50 مصر الرياضية السعودية الجوهرة المشعة

التشكيل المتوقع للأهلي

من المتوقع أن يعتمد المدرب فلادان على التشكيل الآتي:

التشكيل | 4-2-3-1

محمد العويس

لوكاس ليما - عبد الباسط هندي - محمد الخبراني - عبد الله حسون

فيجسا - إدريس فتوحي

ماركو مارين - ألكسندرو ماتريتا - صامويل أوسو

عثمان الحاج

التشكيل المتوقع للفتح

من المتوقع أن يعتمد المدرب ناصيف البياوي على التشكيل الآتي:

شاركنا بفيديو أجمل هدف فتحاوي شاهدته هذا الموسم حتى الآن ؟ pic.twitter.com/kcxZ3PsoIL — نادي الفتح السعودي (@FatehClub) December 19, 2020