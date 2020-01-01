موعد مباراة الأهلي والشرطة في دوري أبطال آسيا والقنوات الناقلة

تعرف على موعد مباراة الأهلي القادمة ضد الشرطة العراقي في الجولة الثالثة من دور المجموعات من دوري أبطال آسيا، وما هي القنوات الناقلة؟

يستكمل الأهلي رحلته القارية بمباراة صعبة ستجمعه مع الشرطة العراقي ضمن الجولة الثالثة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال آسيا، في مباراة ستقام على ملعب خليفة الدولي بقطر.

ومن المقرر أن تقام فعّاليات البطولة الآسيوية على الأراضي القطرية بنظام استثنائي نظرًا لتأجيلها طوال الفترة الماضية بسبب فيروس كورونا، في نسخة ستكون مشابهة لنسخة دوري أبطال أوروبا.

ولم يكن موسم الأهلي على الصعيد المحلي مُرضيًا لجماهيره في ظل تذبذب المستوى والنتائج، لتكون البطولة الآسيوية هي الملاذ الأخير لإنقاذ الموسم وإرضاء الجماهير.

المزيد من الفرق

قلعة الكؤوس تتقاسم صدارة المجموعة مع الوحدة الإماراتي بأربع نقاط لكل منهما، بينما يأتي الشرطة في مؤخرة الترتيب برصيد نقطة واحدة، لذلك فالفوز هام للغاية لزملاء عمر السومة لوضع القدم الأولى في دور الـ16.

وفي هذا التقرير سنتعرف سويًا على موعد مباراة الأهلي والشرطة وما هي القنوات الناقلة؟

القوائم الآسيوية النهائية للأندية السعودية .. الهلال والنصر والأهلي والتعاون

ما هو موعد مباراة الأهلي والشرطة؟

يلتقي الأهلي مع الشرطة العراقي يوم الإثنين 14 سبتمبر 2020، الموافق 26 محرم 1442 هجريًا، على ملعب خليفة الدولي بقطر.

ومن المقرر أن تنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة السادسة بتوقيت مكة المكرمة، الخامسة بتوقيت القاهرة.

ما هي القنوات الناقلة لمباراة الأهلي والشرطة؟

تُنقل فعاليات بطولة دوري أبطال آسيا في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا عبر شبكة قنوات beIN Sports وكذلك قنوات الدوري والكأس.

أما إذا لم تستطع مشاهدة المباراة عبر التلفزيون، فيمكنك متابعة البث الكتابي للمباراة الذي يقدمه موقع جول والذي ينطلق قبل نصف ساعة من المباراة.

المباراة الملعب الموعد القناة الناقلة الأهلي - الشرطة خليفة الدولي الإثنين 14 سبتمبر 2020،

26 محرم 1442،

18:00 السعودية، 17:00 مصر beIN SPORTS HD

الدوري والكأس

ما هو التشكيل المتوقع للأهلي؟

يظل موقف العويس وآل فتيل وسعيد المولد غامضًا بسبب الإصابات، بينما تأكد غياب إلفيس ساريتش بسبب الإصابة بالرباط الصليبي، عدا ذلك فالفريق مكتمل الصفوف لمواجهة الشرطة.

الفحوصات الطبية والأشعة تؤكد إصابة ساريتش بالرباط الصليبي#الأهلي pic.twitter.com/RKUQF5lRBm — النادي الأهلي السعودي (@ALAHLI_FC) September 10, 2020

ومن المتوقع أن يلعب الأهلي بتشكيلته المعتادة حيث المسيليم في حراسة المرمى وأمامه الخبراني وهوساوي وفي منتصف الملعب الأسمري وهجوم بقيادة عمر السومة.