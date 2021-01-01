موعد مباراة الأهلي والاتفاق في الدوري السعودي والقنوات الناقلة

تعرف على موعد مباراة الأهلي أمام الاتفاق في الجولة الخامسة عشر من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، وما هي القنوات الناقلة والتشكيل المتوقع؟

يحلّ الأهلي ضيفًا ثقيلًا على نظيره الاتفاق بملعب الأمير محمد بن فهد بالدمام، وذلك في المباراة المزمع إقامتها بينهما لحساب الجولة الخامسة عشر من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

الأهلي عانى من بداية سيئة بعض الشيء لعام 2021 بعدما خسر في مباراتين وتعادل في أخرى، لكنه أخيرًا تمكن من الفوز وطمأنة الجماهير بعد سحق أبها بثلاثية نظيفة خارج الديار.

الآن تأتي قلعة الكؤوس في المرتبة الثالثة برصيد 26 نقطة، مع وجود فارق ثلاث نقاط فقط عن المتصدر الهلال، وبالتساوي مع الشباب صاحب الوصافة مع تفوق الليوث بفارق الأهداف.

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منافس كتيبة فلادان ليس بالهيّن على الإطلاق، فالاتفاق في الآونة الأخيرة يقدم كرة قدم مميزة بكل المقاييس، وليس أدل على ذلك من الانتصار الأخير الممتع على الرائد بثلاثية لهدفين.

يأتي الاتفاق حاليًا في المركز السادس برصيد 21 نقطة ويعيش موسمًا مختلفًا عن الموسم الماضي الذي عانى فيه من ويلات صراع الهبوط، ما يُنذر الأهلي بأن المهمة ستكون صعبة للعودة إلى جدة بالثلاث نقاط.

في هذا التقرير نستعرض معًا موعد مباراة الأهلي والاتفاق وما هي القنوات الناقلة؟

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ما هو موعد مباراة الأهلي والاتفاق؟

موعد مباراة الأهلي والاتفاق هو الأحد الموافق 24 يناير 2021، الموافق 11 جمادى الآخر 1442 هجريًا، بملعب الأمير محمد بن فهد بالدمام.

ومن المقرر أن تنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة الثامنة وعشر دقائق مساءً بتوقيت السعودية، السابعة وعشر دقائق مساءً بتوقيت مصر.

ما هي القنوات الناقلة لمباراة الأهلي والاتفاق؟

تُنقل فعاليات بطولة الدوري السعودي على القنوات الرياضية السعودية، وستذاع مباراة الأهلي والاتفاق عبر شاشتها كالعادة..

أما إذا لم تستطع مشاهدة المباراة عبر التلفزيون، فيمكنك متابعة البث المباشر للمباراة الذي يقدمه موقع جول والذي ينطلق قبل نصف ساعة من المباراة.

المباراة الموعد القنوات الناقلة الملعب الاتفاق - الأهلي الأحد 24 يناير 2021،

11 جمادى الآخر 1442،

20:10 السعودية، 19:10 مصر الرياضية السعودية الأمير محمد بن فهد

التشكيل المتوقع للأهلي

من المتوقع أن يعتمد المدرب فلادان ميلويفيتش على التشكيل الآتي:

نسأل الله الشفاء العاجل للكابتن @MoamenZakaria pic.twitter.com/YPaU8nSZei — النادي الأهلي السعودي (@ALAHLI_FC) January 19, 2021

التشكيل | 4-2-3-1

محمد اليامي

لوكاس ليما - معتز هوساوي - محمد آل فتيل - يزيد البكر

فيجسا - علي الأسمري

حسين المقهوي - ميتريتا - سلمان المؤشر

عمر السومة

التشكيل المتوقع للاتفاق

من المتوقع أن يعتمد المدرب خالد العطوي على التشكيل الآتي: