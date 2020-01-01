موعد مباراة الأهلي ضد الوحدة في الدوري السعودي والقنوات الناقلة

تعرف على موعد مباراة الأهلي القادمة أمام الوحدة ضمن منافسات الجولة الثامنة عشر من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، والقنوات الناقلة..

يحلّ الأهلي ضيفًا ثقيلًا على الوحدة مساء الجمعة 14 فبراير 2020 ميلاديًا، الموافق 20 جمادي الآخر 1441 هجريًا، على ملعب الملك عبد العزيز بمكة في إطار الجولة الثامنة عشر من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وعلى الرغم من أن هذه ليست الفترة الأفضل لقلعة الكؤوس في ظل الضغوطات التي يتعرض لها كريستيان جروس وإمكانية إقالته، إلا أنه لا يزال يحتفظ بمطاردته لثنائي القمة وبالتبعية يحفظ حظوظه في تحقيق الدوري مرة أخرى مع مدربه السويسري.

في الوقت نفسه فإن الوحدة هذا الموسم يعيش حالة مميزة رفقة المخضرم كارينيو، فيحتل الفريق المركز الرابع برصيد 30 نقطة وبفارق 3 نقاط فقط عن الأهلي و8 نقاط عن المتصدر الهلال، مما يُبرز مدى قوته وعمق تأثيره في البطولة المحلية حتى الآن.

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الآن نتعرف سويًا على موعد مباراة الأهلي ضد الوحدة والقنوات الناقلة..

موعد مباراة الأهلي ضد الوحدة والقنوات الناقلة

المباراة الملعب الموعد القنوات الناقلة الوحدة - الأهلي ملعب الملك عبد العزيز الجمعة 14 فبراير 2020،

20 جمادي الآخر 1441،

20:25 السعودية، 19:25 مصر الرياضية السعودية

الغيابات والتشكيل المتوقع للأهلي

عاد عمر السومة للتدريبات الجماعية بعد التعافي من الإصابة التي لحقت به منذ أسبوعين، كذلك عاد المولد للتدريبات الجماعية ومن المتوقع أن يكون جاهزًا لمباراة الوحدة.

أخبار الفريق الكروي الأول بالنادي #الأهلي pic.twitter.com/Ho52jBMTwo — النادي الأهلي السعودي (@ALAHLI_FC) February 11, 2020

من المتوقع أن يعود جروس لنفس تشكيله القديم قبل إصابة العميد، حيث سيدفع به رفقة دجانيني في الهجوم، وخلفهما سيتواجد مارين وساريتش وسوزا والمؤشر، وفي الدفاع سيبدأ السويسري بليما والفتيل والخبراني والمولد.

التشكيل | 4-4-2

ياسر المسيليم

لوكاس ليما - محمد آل فتيل - محمد الخبراني - سعيد المولد

سلمان المؤشر - جوزيف دي سوزا - ماركو مارين

عمر السومة - دجانيني تافاريس

الغيابات والتشكيل المتوقع للوحدة

لا توجد غيابات في صفوف الوحدة، وسيكون الفريق كامل العدد في مباراة الأهلي.

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واصل الفريق الأول لكرة القدم تدريباته اليومية ؛ تحضيرًا للقاء الأهلي @ALAHLI_FC دوريًا ، في الجولة الثامنة عشرة ، الجمعة المقبل#الوحده_الاهلي 🔜#لمجد_جديد 🏆 pic.twitter.com/2KdtEwcJkK — نادي الوحدة السعودي (@alwehdaclub1) February 11, 2020

سيبدأ الجدعاني في حراسة المرمى، وأمامه الجيزاني تشافيس وبوتيا والصقور، وفي الوسط سيتم الدفع بأنسيلمو وباخشوين وجودوين وإيلتون وميليري دا سيلفا، وسيقود الهجوم نياكاتي.

التشكيل | 4-2-3-1

عبدالله الجدعاني

حمد الجيزاني - ريناتو تشافيس - ألبيرتو بوتيا - فواز الصقور

أنسيلمو - وليد باخشوين

كريج جودوين - إيلتون - لويزينيو

يوسف نياكاتي