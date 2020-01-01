الأهلي: جروس مستمر وانتظروا أمور إيجابية

الراقي يستهل مشواره في دوري أبطال آسيا الليلة

أكد أحمد بامعوضة؛ المدير التنفيذي لفريق الكرة بنادي أهلي جدة السعودي، استمرار السويسري كريستيان جروس؛ المدير الفني للفريق، في منصبه، مؤكدًا أن الفترة المقبلة ستكون مليئة بأمور إيجابية للراقي.

عبد الإله مؤمنة؛ الرئيس الجديد للنادي الجداوي، والأمير منصور بن مشعل؛ المشرف العام على الكرة، أكدا في أكثر من مناسبة أن إقالة المدرب السويسري قريبة حال استمرار تراجع النتائج، مؤكدين أنهما لن يضحيا بالموسم من أجل المدرب.

وقال بامعوضة، خلال تصريحاته لبرنامج "الدوري مع وليد": "جروس مستمر حتى الآن، لا جديد في هذا الموضوع، منصور بن مشعل اجتمع به منذ أيام، وهناك أشياء إيجابية للفريق الفترة المقبلة".

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وبسؤاله عن حقيقة رحيله عن الراقي: "كلها يومين ويظهر كل شيء، فقط نتمنى أن تستمر الانتصارات، فقد اقتربنا من الصدارة، وسواء بوجودي أو لا فالأهلي مستمر، وإن شاء الله يسعد الجمهور في نهاية الموسم ببطولة".

يذكر أن الراقي يحتل المركز الثالث في جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 33 نقطة بفارق نقطتين عن الوصافة، وخمس نقاط عن الصدارة.

أما على المستوى الآسيوي، فتستهل كتيبة جروس اليوم الإثنين، مشوارها في دور المجموعات بدوري أبطال آسيا بمواجهة الوحدة الإماراتي، على استاد آل نهيان.

وينافس الفريق الجداوي في البطولة القارية ضمن المجموعة الأولى رفقة الوحدة، الشرطة العراقي واستقلال طهران الإيراني.