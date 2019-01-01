موعد مباراة الأهلي ضد الفتح، القنوات الناقلة والتشكيل المتوقع
أحمد جمال
يحل الأهلي ضيفاً على الفتح يوم السبت 21 سبتمبر 2019 ميلادياً، الموافق 22 محرم 1441 هجرياً، وذلك ضمن مباريات الجولة الرابعة من الدوري السعودي لموسم 2019-20، وسيستضيف اللقاء ملعب الأمير عبد الله بن جلوي.
يمر الراقي بأزمة واضحة للعيان حيث هُزم في الجولة السابقة أمام الوحدة بهدفين مقابل هدف، وكان قد تعادل في افتتاح مشواره في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان أمام فريق العدالة الصاعد هذا الموسم إلى دوري المحترفين بنتيجة (1-1)، ولم يُحقق سوى فوزاً واحداً وصعبًا على الاتفاق فى إطار منافسات الجولة الثانية من الدوري السعودي للمحترفين، ثم تلقى هزيمة مفاجأة على يد الوحدة بنتيجة (2-1)، ليخرج من الثلاث جولات الأولى برصيد 4 نقاط فقط يحتل بهم المركز السابع.
على الجانب الآخر فنادي الفتح يعيش أسوأ أيامه، حيث تلقى هزيمتين من أولى الجولتين الذي خاضهما في كأس الأمير محمد بن سلمان على يد كلً من الشباب والنصر على التوالي، تبعتها هزيمة أخرى في الجولة السابقة على يد الفيصلي ليحتل النموذجي المركز الآخير في جدول الترتيب دون نقاط، لتصبح من أكثر البدايات سوءً بالنسبة لجماهير أبناء النخيل.
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موعد مباراة الأهلي ضد الفتح والقنوات الناقلة
اتحاد الكرة السعودي يوضح سبب التفكير في دوري الرديف
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المباراة
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الملعب
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الموعد
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القنوات الناقلة
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الفتح - الأهلي
|ملعب الأمير عبد الله بن جلوي
|السبت 21 سبتمبر 2019،
22 محرم 1441 هجريًا
20:20 السعودية، 19:20 مصر
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KSA SPORT
الغيابات والتشكيل المتوقع للأهلي
لن يفتقد الأهلي لأي لاعب في مباراته القادمة أمام الفتح ضمن الجولة الرابعة من الدوري السعودي، وستكون جميع اسلحة الراقي جاهزة للقاء.
الأهلي السعودي يعلن تكليف صالح المحمدي لخلافة إيفانكوفيتش
September 18, 2019
لن يغير المدرب صالح المحمدي في طريقة الفريق المعتادة، سيدفع بالثنائي إرفين زوكانوفيتش ومحمد آل فتيل في مركز قلب الدفاع، وسيتواجد أمامهم الرباعي إلفيس ساريتش، على الأسمري، سلطان مداش، جوزيف دي سوزا، وفي خط الهجوم سيتواجد عمر السومة وديجانيني تافاريس
التشكيل | 4-4-2
الغيابات والتشكيل المتوقع للفتح
سيفتقد الفتح لخدمات لاعبه توفيق بن حيمد الذي تلقى بطاقة حمراء في الجولة السابقة أمام الفيصلي، ولكن لن يفتقد النموذجي لخدمات أي لاعب آخر بسبب الإصابة.
بطل الدوري الإنجليزي وبطل إفريقيا على رأس المرشحين لتدريب الأهلي السعودي
📸 | #الفتح pic.twitter.com/em9h8bcdXm— نادي الفتح السعودي (@FatehClub) September 18, 2019
سيدخل المدرب فتحي الجبال هذا اللقاء بنفس الطريقة التي اعتاد عليها مع الفريق وهي طريقة (4-2-3-1)، وسيعتمد على ماكسيم كوفال في حراسة المرمى، وأمامه قلبي الدفاع أندريه بينتو وعلي العوجامي، كما من المتوقع الدفع بالظهير الشاب عبد الله اليوسف بديلاً لتوفيق بن حميد، بينما سيتولى قيادة هجوم الفريق الهولندي ميتشيل تي فريدي.
التشكيل | 4-2-3-1
عبد الله اليوسف - علي العوجامي - أندريه بينتو - ماتياس آجوريجاري
ميتشيل تي فريدي