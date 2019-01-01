موعد مباراة الأهلي ضد نادي أسوان، القنوات الناقلة والتشكيل المتوقع

تعرف على موعد مباراة الأهلي القادمة في الجولة الثالثة من الدوري المصري لموسم 2019-20، والتي ستكون ضد أسوان، القنوات الناقلة والتشكيل المتوقع

أحمد جمال

يحل الأهلي ضيفًا ثقيلاً على نادي أسوان يوم السبت 5 أكتوبر 2019 ميلاديًا، الموافق 6 صفر 1441 هجريًا، وذلك في إطار الجولة الثالثة من الدوري المصري 2019-20.

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يدخل الشياطين الحُمر وهم منتشون من الانتصار الكبير على الإنتاج الحربي في الجولة السابقة بأربعة أهداف دون رد، فبطل النسخة الماضية بعد تصدره لجدول الترتيب برصيد 80 نقطة، يمشي بخطى ثابتة منذ الجولة الأولى التي انتصر فيها على سموحة بهدف وحيد، ليتصدر المارد الأحمر جدول الترتيب منذ جولاته الأولى.

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على الجانب الآخر يحتل نادي أسوان الصاعد حديثًا إلى الدوري المصري الممتاز للمركز الثاني عشر برصيد نقطة واحدة فقط، حققها من تعادله في الجولة الماضية أمام نادي مصر، رفيقة بدوري الدرجة الأولى في الموسم الماضي، بينما قد هُزم في أولى مبارياته أمام مصر المقاصة بنتيجة (3-2)، على الرغم من تقديمهم لمستوى جيد في المباراة.

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موعد مباراة الأهلي ضد نادي أسوان والقنوات الناقلة

المباراة الملعب الموعد الحكم القناة الناقلة أسوان - الأهلي استاد أسوان السبت 5 أكتوبر 2019،

6 صفر 1441،

15:00 مصر، 16:00 السعودية لم يتحدد بعد ON SPORT

الغيابات والتشكيل المتوقع للأهلي

يفتقد الأهلي لخدمات مروان محسن مهاجم الفريق بسبب الإصابة، ولن يفتقد الفريق أي لاعب أخر بسبب الإيقاف، وسيكون جميع اللاعبين جاهزين للمشاركة.

من المتوقع أن يبدأ المدرب رينيه فايلر بنفس الطريقة التي يعتمد عليها منذ توليه للمهمة التدريبية للشياطين الحُمر، حيث يعتمد السويسري كثيراً على كل من رمضان صبحي، محمد مجدي أفشة وحسين الشحات خلف جونيور أجاي على الرغم من تبنيه لمبدأ المداورة في التشكيلة لإراحة اللاعبين قدر الإمكان.





التشكيل | 4-2-3-1

محمد الشناوي

علي معلول - أيمن أشرف - رامي ربيعة - محمد هاني

عمرو السولية - حمدي فتحي

رمضان صبحي - محمد مجدي أفشة - حسين الشحات