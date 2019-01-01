"رمضان صبحي مع فايلر غير" موسمه الماضي = خمس مباريات حاليًا

المدرب السويسري نجح في إعادة صاحب الـ22 لسابق عهده

فيسبوك تويتر زهيرة عادل

يعيش رمضان صبحي؛ جناح أيسر الأهلي المصري، حالة من الارتقاء في المستوى، التي اعتاد عليه، منذ قدوم السويسري رينيه فايلر؛ المدير الفني للفريق، بخلاف الموسم الماضي.

صاحب الـ22 عامًا عاد للمارد الأحمر في يناير 2019 على سبيل الإعارة من هيدرسفيلد الإنجليزي، قبل أن يجدد الأحمر إعارته في الصيف الماضي وحتى نهاية الموسم الجاري.

ونجح رمضان في تسجيل ثاني أهدافه بالموسم الحالي، اليوم الأربعاء، خلال مواجهة الإنتاج الحربي، على استاد السلام، ضمن الجولة الثانية من الدوري المصري الممتاز.

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الهدف الأول كان بالجولة الأولى في مرمى سموحة، على ملعب برج العرب، وهو الهدف الوحيد بالمباراة.

خلال خمس مباريات بالدوري ودوري أبطال أفريقيا وكأس السوبر المصري، سجل اللاعب الشاب هدفين، بجانب صنعه لآخر لزميله حسين الشحات في مرمى الفريق الحربي.

هذان الهدفان هما نفسهما كانا حصيلة صبحي خلال الموسم الماضي، خلال 31 مباراة شارك بها مع الأهلي وهيدرسفيلد معًا في مختلف البطولات، بينما صنع وقتها خمسة أهداف.

يذكر أن الأهلي بفوزه اليوم أمام الفريق الحربي برباعية نظيفة، احتل صدارة جدول الترتيب برصيد ست نقاط، بعدما فاز في الجولة الأولى أمام سموحة بهدف وحيد.