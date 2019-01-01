مدرب حراس الأهلي: يعاملونني في مصر كرونالدو والشناوي أفضل من دربت

الإيطالي ميشيل يانكون أول مدرب حراس أجنبي في الأهلي

فيسبوك تويتر زهيرة عادل

أبدى الإيطالي ميشيل يانكو؛ مدرب حراس مرمى الأهلي المصري، استغرابه من الطريقة التي يعامله بها الجمهور في مصر، واصفًا الأهلي كريال مدريد الإسباني ويوفنتوس الإيطالي.

الإيطالي هو أول مدرب حراس مرمى أجنبي في تاريخ المارد الأحمر، جاء خلفًا لطارق سليمان، الذي رحل برحيل المدير الفني السابق الأوروجوياني مارتن لاسارتي.

وقال يانكون، في حوار أجراه مع صحيفة "كالتشيو ميركاتو" الإيطالية: "الحياة في مصر جيدة، هناك مدن كبيرة تجمع بين الفقر والغنى معًا، بجانب أن مصر لها تاريخ كبير وشعبها يعتز به، ولديه إثارة كبيرة بكرة القدم أكثر من الإيطاليين، الأهلي أكثر فريق متوجًا ببطولات في أفريقيا، ولديه 60 مليون مشجع حول العالم".

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وأضاف: "أنا أول مدرب أجنبي في تاريخ الأهلي، لكنني لم أتوقع أن أكون مشهورًا، الكثيرون يوقفونني في شوارع مصر من أجل التقاط الصور التذكارية معي وكأنني لاعب، هم يعاملونني ككريستيانو رونالدو".

المدرب الإيطالي تابع: "الجميع هنا يريد الفوز دائمًا، وكأننا نتحدث عن ريال مدريد أو يوفنتوس، وهذا اسفر عن حصده لـ41 لقب دوري مصري و36 كأس مصر، و8 دوري أبطال أفريقيا، وبطولات أخرى كثيرة".

وبسؤاله عن أفضل حارس قام بتدريبه: "من أعمل معه حاليًا، إنه محمد الشناوي، والذي أختير كأفضل لاعب في مواجهة مصر وأوروجواي في مونديال 2018، هو طوله 194 سم، وردود أفعاله ممتازة، في رأيي هو جاهز للاحتراف الأوروبي".