موعد مباراة آرسنال وتشيلسي، القنوات الناقلة والتشكيل المتوقع

يفتح استاد ويمبلي أبوابه لاستضافة ديربي لندن بين تشيلسي وآرسنال في المباراة الختامية للموسم الحالي، وهي مباراة نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي.

كانت بداية الجانرز لكأس إنجلترا في الدور الثالث بالفوز على ليدز يونايتد بهدفٍ نظيف، ثم فازوا على بورنموث في الدور الرابع بهدفين لهدف، وذلك قبل أن يفوزوا على بورتسموث بهدفين نظيفين، وفي ربع النهائي انتصر المدفعجية على شيفيلد يونايتد بهدفين لهدف، ثم فجروا مفاجأة من العيار الثقيل في نصف النهائي وأقصى مانشستر سيتي.

بدأ تشيلسي كأس الاتحاد بالفوز على نوتنجهام فورست بهدفين نظيفين، ثم فاز على هال سيتي بهدفين لهدف، ومن ثم أقصى البلوز ليفربول بطل الدوري الإنجليزي من الدور الخامس، وذلك قبل أن يتخطى ليستر سيتي في ربع النهائي ومانشستر يونايتد في نصف النهائي.

وفي هذا التقرير سنتعر على موعد مباراة آرسنال وتشيلسي والقنوات الناقلة وأكثر.

موعد مباراة آرسنال وتشيلسي هو السبت 1 أغسطس 2020 الموافق 11 ذو الحجة 1441 وستقام على ملعب ويمبلي.

ومن المقرر أن تنطلق صافرة البداية في تمام الساعة السادسة والنصف بتوقيت مصر، الساعة السابعة والنصف بتوقيت السعودية.

ستُذاع مباراة آرسنال وتشيلسي على قنوات بي إن سبورت، وستخصص لها القناة الأولى beIN Sports HD 1.

وسيكون لدى متابعي النسخة العربية من جول إمكانية متابعة المباراة عبر خدمة البث المباشر.

رغم عودة بيرند لينو للتدريبات قريبًا لن يستطيع المشاركة في مباراة آرسنال وتشيلسي في نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي، كما سيغيب مارتينيلي وموستافي وماري وتشامبرس بسبب الإصابة.

سيبدأ أرتيتا بمارتينيز في حراسة المرمى، وثلاثي دفاعي مكون من لويز وكولاسيناك وهولدينج، وأمامهم الرباعي تيرني وجاكا وسيبايوس وسيدريك، وفي الهجوم سيدفع بالثلاثي أوباميانج وبيبي ولاكازيت.

التشكيل | 3-4-3

إميليانو مارتينيز

سياد كولاسيناك - دافيد لويز - روب هولدينج

كيران تيرني - جرانيت جاكا - داني سيبايوس - سيدريك سواريس

بيير إيميريك أوباميانج - أليكساندر لاكازيت - نيكولاس بيبي

يغيب عن تشيلسي جيلمور الذي انتهى موسمه بداعي الإصابة، كذلك سيغيب ويليان لنفس السبب، أما نجولو كانتي ففي سباق مع الزمن من أجل العودة.

