موعد مباراة أتلتيكو مدريد ضد برشلونة، القنوات الناقلة والتشكيل المتوقع

تعرف على موعد مباراة أتلتيكو مدريد ضد برشلونة في الجولة الخامسة عشر من الدوري الإسباني 2019-20، وما هي القنوات الناقلة، الغيابات والتشكيل المتوقع؟

أحمد جمال

يستضيف ملعب واندا ميتروبوليتانو قمة مباريات الجولة الخامسة عشر من الدوري الإسباني 2019-20، والتي ستجمع كلٌا من أتلتيكو مدريد في مواجهة برشلونة يوم الأحد غرة شهر ديسمبر 2019 ميلادياً، الموافق 4 ربيع الآخر 1441.

تعتبر هذه المواجهة هي الكلاسيكو الثاني من حيث القوة بعد الكلاسيكو الإسباني بين البلاوجرانا و ريال مدريد ، ويدخل الروخيبلانكوس اللقاء وهم في المركز الرابع برصيد 25 نقطة، وهذا يوضح حجم المُعاناة التي يعيشها الفريق الأتليتي، والتي ترتب عليها تعادلاً غريباً أمام غرناطة في الجولة السابقة تبعتها هزيمة في دوري الأبطال أمام يوفنتوس.

اتهام راموس والسخرية من لوبيتيجي.. مشاهد جديدة من وثائقي برشلونة

على الجانب الآخر يحتل برشلونة صدارة الدوري الإسباني برصيد 28 نقطة، وعلى الرغم من الأداء والنتائج التي لا تُرضي جماهير الفريق الكتالوني إلا أنه يُسير أموره في البطولة المحلية بشكل جيد نظراً لاستمراره على قمة جدول الترتيب، بالإضافة إلى انتصارهم الرائع على بوروسيا دورتموند في الجولة الخامسة من دوري أبطال أوروبا وتأهلهم رسميا إلى الأدوار الإقصائية.

وفي هذا التقرير المقدم لكم من جول النسخة العربية سنتعرف على موعد مباراة أتلتيكو مدريد ضد برشلونة في إطار منافسات الجولة الخامسة عشر من الدوري الإسباني 2019-20، الحكم، القنوات الناقلة والتشكيل المتوقع للفريقين.

سواريز يحدد ثلاثة مهاجمين لخلافته في برشلونة

موعد مباراة أتلتيكو مدريد وبرشلونة والقنوات الناقلة

المباراة الملعب الموعد الحكم القناة الناقلة أتلتيكو مدريد - برشلونة واندا ميتروبوليتانو الأحد 1 أكتوبر 2019،

4 ربيع الآخر 1441،

22:00 مصر، 23:00 السعودية أنتونيو ماتيو لاهوز beIN SPORTS HD 3

الغيابات والتشكيل المتوقع لأتلتيكو مدريد

سيغيب عن أتلتيكو مدريد كلٌا من دييجو كوستا وشيمي فرساليكو بداعي الإصابة، بينما لن يغيب أي لاعب آخر عن الروخيبلانكوس في المباراة القادمة ضد برشلونة .

أوبلاك: مواجهة ميسي تحفزني

لن يغير دييجو سيميوني في الطريقة المعتاد عليها الفريق وهي طريقة (4-4-2)، وسيدفع بأوبلاك في حراسة المرمى وأمامه الرباعي كيران تريبيير، وفيليب مونتيرو، ماريو هيرموسو وساؤول نيغيز، أمامهم الرباعي أنخيل كوريا، هيكتور ميجيل هيريرا، توماس بارتي وكوكي، بينما سيتولى فيتولو وألفارو موراتا مسؤولية الهجوم.

التشكيل | 4-4-2