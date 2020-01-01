كلاسيكو الأرض: الموعد، القنوات الناقلة وحقائق عن المباراة

تقدم النسخة العربية من جول كل ما تريد معرفته عن الكلاسيكو المنتظر بين ريال مدريد وبرشلونة، الموعد، أخبار الفريقين، كيف يمكنك متابعته؟

يستعد ملعب سانتياجو برنابيو لاستضافة المباراة الأهم هذا الموسم على الصعيد المحلي، عندما يستضيف ريال مدريد خصمه اللدود وهو فريق برشلونة في قمة مباريات الجولة 25 من الدوري الإسباني، وذلك يوم الأحد المقبل 1 مارس 2020 ميلاديًا، الموافق 6 رجب 1441 هجريًا، وذلك في تمام الساعة العاشرة مساءًا بتوقيت القاهرة أي الحادية عشر بتوقيت مكة المكرمة.

استعاد العملاق الكتالوني صدارة الترتيب مرة أخرى قبل لقاء الكلاسيكو، بعد أن نجح في تخطي عقبة إيبار بالفوز عليه بخماسية نظيفة شهدت تألق ليونيل ميسي، ليبتعد بفارق نقطتين عن ريال مدريد الذي كان قد تعرض لخسارة مفاجئة أمام فريق ليفانتي بعد أن سقط في الدقائق الأخيرة من المباراة بهدف نظيف مقابل لا شئ.

يسعى الملكي لاستغلال عاملي الأرض والجمهور من أجل مصالحة جماهيره بعد أن فقد الفريق خمس نقاط كاملة في أخر مباراتين فقط، ولا توجد مناسبة أفضل من مواجهة برشلونة من أجل استعادة الثقة والصدارة معًا في آن واحد، خاصًة وأن الخسارة واتساع الفارق بينه وبين البلاوجرانا قد يكون من الصعب تعويضه في ما تبقى من الموسم بسبب انشغاله بدوري أبطال أوروبا.

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في هذا التقرير سنتعرف على موعد الكلاسيكو القادم، القنوات الناقلة، بعض الحقائق عن المباراة وأخبار المصابين وهو ما أكثر من ذلك.

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موعد مباراة كلاسيكو الأرض

سيكون عشاق الكرة في الوطن العربي والعالم على موعد مع الكلاسيكو الأحد المقبل 1 مارس 2020 ميلادياً، الموافق 6 رجب 1441 هجرياً، في تمام الساعة 22:00 بتوقيت القاهرة، 23:00 بتوقيت مكة المكرمة.

المباراة الملعب الموعد الحكم برشلونة - ريال مدريد كامب نو الأحد 1 مارس 2019،

6 رجب 1441،

22:00 القاهرة، 23:00 مكة المكرمة ماتيو لاهوز

كيف تشاهد كلاسيكو الأرض؟ القنوات الناقلة لمباراة ريال مدريد وبرشلونة

تمتلك مجموعة قنوات بي إن سبورتس "beIN SPORTS" حقوق بث الكلاسيكو في الوطن العربي، وستخصص له 6 قنوات للمشاهدة باللغات العربية والإنجليزية والفرنسية والإسبانية وهي " HD 3, HD 12, HD 14, 4K".

سيكون متابعي نسخة جول العربية على موعد مع تغطية حية مباشرة ولحظة بلحظة لجميع أحداث ومجريات هذه النسخة من الكلاسيكو، وستبدأ هذه التغطية قبل انطلاق صافرة الحكم بحاولي ساعة ونصف، وستشمل الكواليس الأخيرة لريال مدريد وبرشلونة ، وأهم الأرقام والإحصائيات، وكل شئ يخص المباراة الأهم لعشاق المستديرة سواءً قبل اللقاء أو بعده أو في خلاله.

المباراة الموعد القنوات الناقلة تغطية النسخة العربية لموقع جول برشلونة - ريال مدريد الأحد 1 مارس 2020 ميلاديًا

22:00 القاهرة

21 ربيع الآخر 1441 هجرياً،

23:00 مكة المكرمة beIN SPORTS HD 3

beIN SPORTS HD 12

beIN SPORTS HD 14

beIN SPORTS 4K مباراة ريال مدريد وبرشلونة مباشر

أخبار ريال مدريد وبرشلونة

بعكس موقف الفريقين في الدور الأول، يعاني برشلونة من إصابات أكثر من نظيره ريال مدريد، حيث سيفتقد البلاوجرانا لخدمات ليونيل ميسي وعثمان ديمبيلي لنهاية الموسم، بالإضافة إلى الظهيرين سيرجي روبيرتو وآلبا حيث يعاني الأول من إصابة عضلية والثاني من الهامسترينج مما سيجبرهم على الغياب لعدة أسابيع قليلة.

في المقابل، سيفتقد ريال مدريد لخدمات هازارد الذي تعرض لإصابة جديدة لا تبدو مبشرة في رأي زين الدين زيدان وذلك في مواجهة ليفانتي الأخيرة، كما سيستمر غياب أسينسيو عن الملاعب بسبب حاجته للمزيد من الوقت للتأهيل بعد إصابته بقطع في الرباط الصليبي قبل بداية الموسم الحالي.

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حقائق عن الكلاسيكو

ستظل قيمة مباراة الكلاسيكو ثابتة مهما اختلف وضع الفريقين، وحتى مع غياب بعض الأسماء الكبيرة التي كان من المفترض أن تمنحها قيمة إضافية مثل عثمان ديمبيلي وهازارد خاصًة وأن الثنائي كان منوطًا به تعويض البرازيلي نيمار والبرتغالي كريستيانو رونالدو، ولكنهما فشلا في ذلك حتى الآن بسبب سوء حظ الثنائي مع الإصابات.

تعرض برشلونة لهزيمتين فقط منذ شهر ديسمبر الماضي الذي تعادل فيه على ملعبه ضد ريال مدريد، كانت الخسارة الأولى ضد ليفانتي الذي قهر الملكي أيضًا وجاءت الثانية أمام فالنسيا الذي لطالما يقدم أفضل مبارياته في الموسم أمام البلاوجرانا، حيث تفوق عليهم على ملعبه ميستايا في 25 من شهر يناير الماضي.

تحسن الحال قليلًا منذ قدوم المدرب كيكي سيتين وحقق برشلونة أربعة انتصارات متتالية ليستعيد الصدارة مرة أخرى وينفرد بها بفارق نقطتين عن غريمه التقليدي وهو ما يمنحه أفضلية معنوية هائلة قبل لقاء الفريقين معًا في الكلاسيكو المُنتظر.

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في المقابل، ظل ريال مدريد بدون أي خسارة منذ كلاسيكو الدور الأول ولعب الكثير من المباريات الرائعة والتي شهدت تحسن كبير في مستوى الفريق وخاصًة في الشق الدفاعي، ولكنه تعرض للهزيمة أخيرًا في الجولة الماضية التي تسبق مباراة القمة، عندما خسر أمام ليفانتي خارج ملعبه بهدف نظيف سجله المخضرم موراليس.

استفاد الملكي من تذبذب مستوى برشلونة في بعض الفترات التي سبقت إقالة المدرب السابق فالفيردي ونجح في تعويض البداية السيئة للغاية لهذا الموسم، ليقتنص الصدارة ويسيطر عليها لفترة طويلة، ولكن قبل أن يهديها لبرشلونة مرة أخرى بعد أن خسر خمس نقاط كاملة في أخر مباراتين بالتعادل مع سيلتا فيجو والهزيمة أمام ليفانتي.

جاء توقيت الخسارة في توقيت حساس بالنسبة لريال مدريد، لأنها منحت برشلونة بعض الأفضلية المعنوية، ولكن الكلاسيكو في المقابل يعتبر فرصة ذهبية من أجل استرداد الصدارة مرة أخرى واستعادة ثقة الجمهور في هذا التوقيت المزدحم من الموسم.

هل يتم تأجيل الكلاسيكو مرة أخرى مثلما حدث في الدور الأول؟

شهد الدور الأول تأجيل مباراة الكلاسيكو الذي كان من المقرر إقامتها في شهر أكتوبر لشهرين كاملين، وذلك بسبب وجود بعض الاضطرابات والمظاهرات السياسية في شوارع كتالونيا، مما ألقى بظلاله على مباراة القمة التي كان من المتوقع أن يتم استغلال الجماهير الغفيرة التي ستتواجد بها من أجل تصعيد حدة الاحتجاجات.

من المحتمل أن تكون كتالونيا أيضًا هي السبب في تأجيل كلاسيكو الدور الثاني، خاصًة مع ظهور أول حالة للإصابة بفيروس كورونا في الأقليم، وفي حال ساءت الأوضاع من المتوقع أن يتم تاجيل كل مباريات الأسبوع القادم بما فيها القمة المنتظرة التي ستجمع بين برشلونة وريال مدريد والتي من المقرر إقامتها الأحد القادم.

كيف سيلعب سيتين في الكلاسيكو؟

مهما اختلفت طريقة اللعب، يملك كيكي سيتين المدير الفني لبرشلونة فلسفة واحدة وواضحة وهي الاستحواذ والسيطرة على الكرة، ومحاولة صناعة الفرص مرارًا وتكرارًا، وبالقطع يمكن القول بأن المدرب الجديد سيكون سئ الحظ بعدم قدرته على الاعتماد على الثنائي لويس سواريز وعثمان ديمبيلي بسبب انتهاء موسمها للإصابة.

سيستعين سيتين بالألماني تير شتيجن في حراسة المرمى والذي يحظى بثقة كبيرة للغاية بسبب جودته والتصديات المذهلة التي يقوم بها من حين إلى آخر، ولكن مع إصابة كلا من روبيرتو وآلبا لا تعتبر الخيارات الدفاعية المتاحة كثيرة، سيتواجد سيميدو على الجهة اليُمنى وفيربو على الطرف الأيسر وفي ما بينهما الثنائي بيكيه ولونجليه.

في وسط الملعب سيعتمد سيتين على ثلاثي المواجهة الأخيرة ضد إيبار وهم بوسكيتس، أرثور وفيدال بالإضافة إلى البدء بالهولندي فرينكي دي يونج بدلًا من راكيتيتش من أجل منح البلاوجرانا المزيد من السيطرة على الكرة والفاعلية الهجومية أمام وسط ريال مدريد الذي يجيد الضغط على حامل الكرة بشكل ممتاز.

لا خلاف في خط الهجوم على ثنائية ليونيل ميسي وأنطوان جريزمان مع منحهما كامل الحرية لتبادل الأدوار بتحرك ميسي على الطرف الأيمن وجريزمان على الجهة اليسرى، خاصًة وأن كلاهما يجيد صناعة الفرص واستغلالها أمام المرمى أيضًا.

كيف سيلعب زيدان في الكلاسيكو؟

يملك زين الدين زيدان بعض الاستقرار والكثير من الخيارات مقارنًة بكلاسيكو الدور الأول الذي كان يعاني فيه ريال مدريد من الكثير من الغيابات، ولكن مما لا شك فيه سيفتقد الفرنسي للبلجيكي هازارد الذي كان يقدم مستويات رائعة بعد عودته من الإصابة القديمة قبل أن يصيبه النحس مرة أخرى في مواجهة ليفانتي الأخيرة.

لن تكون هناك أي تغييرات كثيرة في الخط الخلفي للملكي، بتواجد كورتوا في حراسة المرمى بعد أن بدأ يستعيد مستواه مؤخرًا، وأمامه كاربخال على الطرف الأيمن، سيرجيو راموس ورفائيل فاران في قلب الدفاع ولكن من المحتمل بنسبة كبيرة العودة للاعتماد على ميندي في الجهة اليسرى لأنه أفضل دفاعيًا من البرازيلي مارسيلو.

في خط الوسط سيواصل زين الدين زيدان الدفع بالثلاثي كاسيميرو وأمامه لوكا مودريتش وتوني كروس بعد أن استعادوا رونقهم في الفترة الأخيرة من الموسم وساهموا بشكل كبير في تحسين أداء الفريق دفاعيًا والمنافسة على اللقب مرة أخرى، وفي الهجوم لا خلاف على تواجد إيسكو وبنزيما ولكن يبقى الخيار الأخير محصور بين فينيسيوس جونيور وخاميس رودريجيز.