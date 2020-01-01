قبل الكلاسيكو - برشلونة يتفوق ماليًا على ريال مدريد

تعرف على الأرباح المالية لريال مدريد وبرشلونة عن الموسم الماضي

تغلب نادي برشلونة الإسباني على نظيره ريال مدريد فيما يتعلق بالعوائد المالية عن الموسم الماضي للمرة الأولى في التاريخ.

برشلونة تفوق على ريال مدريد في عدد الأهداف المسجلة في الدوري الإسباني للمرة الأولى منذ 59 عامًا.

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وقالت صحيفة "إيكونوميست" الإسبانية إن النادي الكتالوني تحصل على عوائد وصلت إلى 854 مليون يورو مقابل 757 مليون يورو لريال مدريد وذلك عن موسم 2018-2019.

وذكرت الصحيفة أنّ هذه المرة الأولى التي يتمكن فيها برشلونة من تجاوز ريال مدريد بفارق يصل إلى 100 مليون يورو فيما يتعلق بالعوائد.

وأوضحت الصحيفة أنّ برشلونة تحصل على 381 مليون يورو من عوائد السوق بينما ريال مدريد تحصل على 297 مليون يورو، فيما بلغت أصول النادي الكتالوني 1359 مليون يورو أما الملكي فبلغت 1138 مليون يورو.

ورغم ذلك، فإن دين فريق البلوجرانا أكبر من البلانكوس، فبالنسبة لريال مدريد فإنّه مدين بمبلغ 605 مليون يورو وهو ما يعادل نصف دين برشلونة البالغ 1226 مليون يورو.

جدير بالذكر أنّ برشلونة يعاني من أزمة فيما يتعلق برواتب اللاعبين، إذ بلغت الرواتب نحو 80% من ميزانية الفريق.