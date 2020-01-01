هل تُهدد الكلاسيكو؟ اكتشاف أول حالة "كورونا" في برشلونة

الفيروس يواصل غزو القارة العجوز

أعلنت آخر الأنباء الواردة من إسبانيا عن الكشف عن أول حالة إصابة بفيروس كورونا في مقاطعة كتالونيا، وبالتحديد في مدينة برشلونة.

وواصل الفيروس غزوه للقارة العجوز الثلاثاء بعد أن تم الكشف عن حالتين هذا الصباح في تينيريفي، لتنضم إسبانيا لكلاً من إيطاليا، كرواتيا، والنمسا.

وذكرت بلدية إقليم كتالونا في بيان أن تم الكشف عن أول حالة إصابة بالمرض في مدينة برشلونة، وأن وزارة الصحة ستعقد مؤتمراً صحفياً في وقت لاحق لتوضيح الوضع.

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