بعد يونج.. الإنتر يقترب من لاعب جديد من الدوري الإنجليزي

بُناء على طلب كونتي أيضًا..

يبدو وأن صفقات الإنتر ولاعبي الدوري الإنجليزي الممتاز لن تنتهِ، وهذه المرة باقتراب النيراتزوري من الحصول على خدمات فيكتور موسيس، لاعب تشيلسي.

وكان أنطونيو كونتي، المدير الفني للإنتر، قد طلب التعاقد مع موسيس بعدما تألق النيجيري معه إبان فترة توليه قيادة البلوز، ومن بعده لم يفلح في إثبات نفسه وخرج معارًا لفناربخشه التركي.

الإنتر أنهى مساء الجمعة صفقة ضم أشلي يونج من مانشستر يونايتد بعقد يمتد حتى نهاية الموسم، ويتطلع الآن مسؤولو النادي الإيطالي لاستكمال سوقهم الناري بضم موسيس.

وبحسب ما جاء في تقرير "سكاي سبورت" فإن فناربخشه لا يُمانع أن يُنهي إعارة موسيس كي يُحقق رغبته ويُعيد اتحاده مع كونتي مجددًا، لكن الأمر حاليًا قيد التفاوض بين الإنتر وتشيلسي.

كابيلو: يونج وإريكسن مثاليان للإنتر

التقرير أشار أيضًا إلى أن الاتفاق قريب من الحدوث بين الطرفين، على أن ينضم صاحب الـ29 عامًا للإنتر على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم، ويجرى النقاش الآن على قيمة بند الشراء في يونيو المقبل.

10 مليون يورو هو الرقم الأقرب نتيجة لتقدم اللاعب في العمر من جهة، واقتراب عقده من الانتهاء من جهة أخرى، مع الأخذ في الاعتبار عدم قناعة فرانك لامبارد بقدراته.

وسيكون موسيس مثاليًا بالنسبة لكونتي، الذي يُريد ضم ظهراء بسمات الأجنحة لتتناسب مع طريقته المعتادة 3-5-2، وبالنظر إلى تجربة اللاعب مع المدرب في لندن، فإنه سيكون خيارًا مثاليًا بالنسبة للطرفين.

يذكر أن كريستيان إريكسن، لاعب توتنهام، في طريقه إلى الإنتر أيضًا، إلى جانب أوليفيه جيرود، الذي اتفق بالفعل مع إدارة بيبي ماروتا على كافة التفاصيل ويتبقى الاتفاق فقط مع ناديه، تشيلسي.