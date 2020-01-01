مورينيو يُنقذ برشلونة من كارثة كوتينيو الاقتصادية

هل تحدث الصفقة قريبًا؟

زعمت تقارير صحفية إنجليزية أن توتنهام بات النادي الأقرب للحصول على خدمات فيليب كوتينيو، لاعب برشلونة، خلال سوق الانتقالات الصيفية المقبلة، ولكن على سبيل الإعارة.

كوتينيو مُعار حاليًا إلى بايرن ميونخ حتى نهاية هذا الموسم، وقد أعلن كارل هاينز رومينيجه، الرئيس التنفيذي للنادي البافاري، أن ناديه لم يقم بتفعيل بند الشراء بقيمة 125 مليون يورو والذي بات منتهي الصلاحية الآن.

إدارة برشلونة تسعى للخلاص من الدولي البرازيلي بشتى السبل بعد سنتين من شرائه في صفقة قياسية من ليفربول بـ145 مليون يورو لتعويض نيمار، لكنه فشل في ذلك فشلًا ذريعًا.

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تقارير نقلتها صحيفة "سبورت" الإسبانية عن مصادر إنجليزية تؤكد أن كيا جورابشيان، وكيل كوتينيو، قد اتصل بعدد من الأندية الإنجليزية لحثهم على التعاقد مع موكله، ويبدو أن توتنهام هو الأوفر حظًا لعقد هذه الصفقة.

متطلبات إدارة النادي الكتالوني تدور في فلك 90 إلى 100 مليون يورو لبيعه بشكلٍ نهائي، وبعد أزمة فيروس كورونا وما ترتب عليها من آثار اقتصادية سلبية، لا تحبذ الأندية الإنجليزية أن تصرف هذا المبلغ على لاعب واحد.

لذلك فأغلب الظن أن صفقة انتقال كوتينيو إلى السبيرز ستكون على سبيل الإعارة مع تحمل النادي اللندني لراتب اللاعب الذي سيكون 222 ألف يورو أسبوعيًا، ما يُعادل 12 مليون يورو سنويًا.

وفي سبيل الحصول على صاحب الـ27 عامًا مُعارًا، سيقوم النادي الذي يُشرف عليه فنيًا جوزيه مورينيو بدفع 10 ملايين يورو، مع التأكيد على تحمل الراتب وليس كما يحدث الآن من تحمل إدارة برشلونة لجزء من راتب كوتينيو في بايرن.

وكانت الصحف الإنجليزية قد أشارت في الأشهر الماضية إلى استحالة انتقال كوتينيو إلى توتنهام بسبب خلافات مع رئيسه دانييل ليفي، لكن خرج وكيله وأكد العكس بقوله "كوتينيو ليست لديه مشاكل مع ليفي وما قيل كذب تمامًا، لم يفشل اتفاقنا السابق هناك بسبب المال".

يذكر أن بعض التقارير الأخرى قد تداولت اسم آرسنال كوجهة محتملة لكوتينيو خصوصًا في ظل علاقة وتأثير جورباشيان الكبيرة فيه، إلا أن الوضع المادي للجانرز يجعل الأمر مستحيلًا، فيما يظل تشيلسي أحد الخيارات المطروحة مع تأكيدات برغبة فرانك لامبارد في ضم اللاعب.