مورينيو: لا زلت أشعر بالإرهاق بسبب روبرتسون

مانشستر يونايتد خسر الكلاسيكو أمام ليفربول، لكن المدرب البرتغالي لا يلوم لاعبيه

فيسبوك تويتر زهيرة عادل

أكد البرتغالي جوزيه مورينيو؛ المدير الفني لمانشستر يونايتد، أن ليفربول استحق الفوز أمام فريقه، مشيدًا بأداء لاعبي الريدز، خاصة أندي روبرتسون.

وخسر الشياطين الحمر بالأمس الكلاسيكو الإنجليزي أمام الريدز بثلاثية مقابل هدف وحيد، رغم أن نتيجة التعادل كانت مسيطرة حتى الدقيقة 73 قبل نزول شاكيري بديلًا، والذي سجل هدفي الفوز لليفربول، على ملعب أنفيلد، ضمن الجولة الـ17 بالبريمير ليج.

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مورينيو قال، في المؤتمر الصحفي عقب المباراة: "اللاعبون قدموا كل ما لديهم ولم يقصروا، لذلك لا أشعر بخيبة أمل تجاههم، بل أنني لدي مشاعر جيدة لهم، هم يؤدون وفقًا لإمكانياتهم مثلما يلعب ليفربول وفقًا لإمكانيات لاعبيه".

وأضاف: "لاعبو ليفربول سريعون وأقوياء وشرسون وواقعيون وموضوعيون، حتى أنهم يركضون 200 ميل في الساعة سواء بالكرة أو بدونها، لا زلت أشعر بالإرهاق من النظر لروبرتسون!، هو 100 متر في الدقيقة، غير معقول على الإطلاق، هذه هي الإمكانيات".

البرتغالي تابع: "المباراة كانت قوية للغاية في أول 20-25 دقيقة، مما جعل التعامل معها بالنسبة لنا صعب، وفي الشوط الثاني عندما هدأت وتيرة اللقاء وسيطرنا أكثر وكان لدينا وقت للحصول على الكرة والتمرير، ظهرنا بصورة جيدة وأتيحت لنا بعض الفرص الخطيرة داخل منطقة الجزاء.

"من الصعب أن نخسر مباراة في اللحظة التي مات بها اللعب، فان ديك وفابينيو ولوفرين؛ ثلاثي ليفربول، اضطروا للتسديد من على بعد 30 مترًا، لأنهم لم يجدوا مساحة، ومثل هذه التسديدات سهلة على حارس اليونايتد ديفيد دي خيا، لكن مع ذلك في الوقت الذي كنا متحكمين به في مجريات اللقاء، خسرنا المباراة، دي خيا أنقذ تسديدتين سهلتين، لكن بسبب الارتداد السريع للاعبي ليفربول، استقبلنا الأهداف".

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المدير الفني للشياطين الحمر استكمل: "يمكنني أن أقول أن ليفربول استحق الفوز، كان من الصعب على لاعبي اليونايتد أن يعملوا بجد مثلما فعل لاعبو الريدز، لذلك خسرنا في الوقت الذي لم نكن أن نتوقع أن نُهزم به، إذا أخبرتني أننا سنهزم في أول 25 دقيقة، سأوافقك الرأي، لذلك اللحظة التي خسرنا بها، لم نكن نتوقع بها ما حدث".

يذكر أن الفوز حافظ لليفربول على صدارته لجدول الترتيب برصيد 45 نقطة، بفارق نقطة وحيدة عن أقرب منافسيه، بينما تجمد رصيد مانشستر يونايتد عند النقطة 26 في المركز السادس.