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الدوري الإنجليزي الممتاز

ماتيتش: أصحاب الخبرة في الفريق هم من يتحملون مسؤولية الخسارة

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Getty Images
لاعب وسط مانشستر يونايتد نيمانيا ماتيتش يعرب عن حزنه بعد السقوط المدوي أمام ليفربول

محمد عماد     فيسبوك      تويتر

عبر نيمانيا ماتيتيش لاعب وسط فريق مانشستر يونايتد عن حزنه بعد الخسارة أمام ليفربول بثلاثية مقابل هدف، وذلك في المباراة التي استضافها ملعب أنفيلد في إطار مباريات الأسبوع السابع عشر من الدوري الإنجليزي الممتاز "البريميرليج".

وقال اللاعب الدولي الصربي في تصريحاته لشبكة سكاي سبورتس: "كنا نتوقع نتيجة أفضل من ذلك، في الشوط الأول خلقنا بعض الفرص، وبعد أن تلقينا الهدف الثاني لم نستطع خلق أي فرص، وهم أيضًا تحلوا بثقة أكبر، لقد أهدرنا أكثر من فرصة للتسجيل".

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كما أضاف ماتيتش: "الشوط الثاني لم يكن جيدًا بالنسبة لنا، نزول فيلايني كان لمنع التمرير لصلاح وماني، الخسارة مؤلمة للجميع سواء لاعبين أو جماهير، المسؤولية الأكبر علينا نحن كلاعبين خبرة، علينا الخروج من هذا المأزق خطوة بخطوة".

يذكر أن مانشستر يونايتد يحتل حاليًا المركز السادس في جدول ترتيب فرق البريميرليج برصيد 26 نقطة.

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