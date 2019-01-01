مورينيو: لا أستبعد تدريب نادي فرنسي مستقبلاً

مورينيو يريد العودة للتدريب

فيسبوك تويتر هيثم محمد

رفض جوزيه مورينيو، المدرب البرتغالي، فرضية عدم التدريب في فرنسا بالمستقبل وأكد أنه يفتقد العمل التدريبي بالفترة الحالية ويسعى للعودة.

وارتبط مورينيو بتولى تدريب ريال مدريد ولكن الأخير عين زين الدين زيدان رغم الحديث عن وجود اتفاق لعودة المدرب البرتغالي من جديد.

وقال مورينيو مع وكالة "AFP": "تدريب نادي فرنسي؟ لو قلت لا سأكون كاذباً، ولو قلت نعم ستبدأ التكهنات وطرح الأسماء، العام المقبل يمكنني العودة لدوري عملت به من قبل أو الذهاب لبلد خامس وتجربة جديدة".

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🌀رحيم ستيرلينج في هذا الموسم مع مانشستر سيتي وإنجلترا 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 :

🎽 لعب : 41 مباراة

⚽️ أحرز : 21 هدفًا

🎯 صنع : 16 هدفًا pic.twitter.com/1W1raIN86I — جول العربي - Goal (@GoalAR) March 23, 2019

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وأضاف: "أفتقد التدريب وأريد العودة، ولكن اتخذت القرار بعدم تولي تدريب فريق في نصف الموسم، أريد العودة الموسم المقبل مع نادي يحفزني ويوجد به أشخاص نتخذ القرارات سوياً".

وواصل: "أريد إضافة لقب أوروبي خامس، ويفضل دوري الأبطال، ولكن إذا عملت مع نادي متعثر، كما كان الحال في مانشستر يونايتد، فلا مشكلة في التدرج لأعلى واللعب على الدوري الأوروبي".

ورحل مورينيو عن صفوف مانشستر يونايتد في ديسمبر الماضي بعد تدهور النتائج ودخوله في عديد المشاكل مع لاعبي الفريق.