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كأس الملك الاسباني

أزمة تشومي تعود للحياة - ليفانتي لم يستسلم ويطلب إعادة فتح القضية

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الاتحاد الإسباني رفض دعوى ليفانتي بإقصاء برشلونة وأكد قانونية مشاركة تشومي
    مصعب صلاح      تابعوه على تويتر

طلب نادي ليفانتي من المحكمة الرياضية إعادة فتح قضية إشراك برشلونة للاعب خوان براندارز "تشومي" رغم إيقافه مع الفريق الرديف.

تشومي تعرض للإيقاف مع الفريق الرديف ولكنه تواجد في مباراة ليفانتي في ذهاب ثمن نهائي كأس الملك.

وذكرت صحيفة "آس" الإسبانية أنّ ليفانتي طلب إعادة فتح التحقيق مؤكدًا عدم قانونية إشراك تشومي في المباراة.

وأوضحت الصحيفة أنّ المحكمة الرياضية قد تعيد فتح القضية ولكن لن يتم التأثير على سير البطولة وخاصة بعد وصول برشلونة إلى النهائي.

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وأكدت أنّه في حال ثبت وجود مخالفة فإن ليفانتي سوف يحصل على تعويض مادي، خاصة وأنّه تقدم بالشكوى بعد انتهاء الفترة المحددة والمقرر لها 48 ساعة.

المدير الفني لنادي برشلونة، إيرنستو فالفيردي، أكد أنّه كان على وعي بإيقاف تشومي ولكن مشاركته ضد ليفانتي قانونية.

كما أكد آمور، مدير العلاقات العامة في النادي الكتالوني، أنّ موقف برشلونة سليم من الناحية القانونية لأن إيقاف اللاعب كان في بطل الدوري وليس الكأس.

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