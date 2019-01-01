سكالوني: الأرجنتين لم تخسر بسبب الخطة وميسي قدم المطلوب

فنزويلا تفسد عودة ميسي

فيسبوك تويتر هيثم محمد

علق ليونيل سكالوني، مدرب الأرجنتين، على سقوط فريقه الودي بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل واحد أمام فنزويلا مساء الجمعة والأسباب وراء الخسارة.

وقدمت الأرجنتين عرضاً باهتاً في اللقاء الذي شهد عودة ليونيل ميسي لصفوف المنتخب وحمل شارة قيادته بعد غياب منذ نهائيات المونديال الأخير.

سكالوني قال بعد المباراة: "النتيجة ليست مخيبة، المشكلة لم تكن في خطة اللعب ولكن في طريقة استجابتنا للمعطيات، أنا واللاعبون استفدنا وفنزويلا لم تهددنا إلا في كرتين".

🌟عندما تعود من الاعتزال الدولي وتخسر بثلاثة أهداف في أول مباراة 🤦‍♂️ pic.twitter.com/ey4bqHTLOt — جول العربي - Goal (@GoalAR) March 22, 2019

وأضاف: "ميسي قدم عرضاً طيباً والمطلوب منه، وكان وراء كل العمليات الخطرة لنا في المباراة، أعجبني التفاهم بينه وبين ماتياس سواريز، باريدس عليه مساعدة ميسي أكثر من الوسط".

وختم: "لا أتفق قبل المباراة مع أي لاعب، ومن ضمنهم ميسي، حول الوقت الذي سيقضيه بالملعب، الإصابات حتى الآن لم أتحدث مع الطبيب حولها وسنرى قبل المباراة المقبلة".

وأعلن الاتحاد الأرجنتيني أن ميسي لن يكون حاضراً في مواجهة المغرب المقبل، وكذلك زميله جونزالو مارتينز، بداعي الإصابات.

وتلعب الأرجنتين الثلاثاء المقبل ودياً أمام المنتخب المغربي في إطار استعدادات الفريقين لكوبا أمريكا وأمم أفريقيا الصيف المقبل.