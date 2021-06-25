هددوا أطفالي بالموت.. نجم إسبانيا يروي معاناته في اليورو

كشف المهاجم الإسباني ألفارو موراتا ما يعانيه وعائلته من التهديدات وقلق حول أطفاله الثلاثة.

لم ينم ألفارو موراتا مهاجم منتخب إسبانيا ليالٍ طويلة أثناء وجوده مع منتخب بلاده؛ فالإساءة له لم تصل إلى حد السب فقط بل تعدتها لتهديدات اللاعب وعائلته بقتل أطفاله.

وكشف موراتا عن معاناته من التهديدات هو وعائلته من قِبل الجماهير بعد أول مباراتين له مع إسبانيا في يورو 2020 بعد تعادلهما مع السويد وبولندا قبل أن يهزم منتخب اللاروخا منتخب سلوفاكيا في ختام مباريات المجموعة الخامسة بنتيجة عريضة 5-0 لكن ألفارو أضاع ركلة جزاء.

ما الذي يتعرض له موراتا؟

تحدث موراتا مع إحدى الإذاعات الإسبانية وقال: "ربما لم أقم بعملي على أكمل وجه".

وتابع لاعب يوفنتوس "أعرف أنني أتعرض لانتقادات لأنني لا أسجل أهدافًا، لكن أتمنى أن يضع الناس أنفسهم في مكاني متلقيًا التهديدات بإخباري أن أطفالي يجب أن يموتوا".

مُضيفًا "في كل مرة أدخل غرف خل الملابس يذهب تليفوني لمكان آخر، ما يضايقني أنهم يخبرون زوجتي وأطفالي بكل شيء".

مما عاني موراتا في الأيام الماضية؟

وواصل مهاجم إسبانيا "لم أنم في الليالي الماضية بسبب الأدرينالين، أنا سعيد جدًا لكن يزعجني أنني لم أقم بعملي جيدًا. الجماهير أطلقت صافرات استهجان ضدي قبل الإحماء في مباراة سلوفاكيا. سعيد لأنني تقدمت لتسديد ركلة الجزاء التي أضعتها".

ويتعرض موراتا لانتقادات كثيرة من قبل انطلاق البطولة وزاد ذلك حينما قال عقب التعادل مع بولندا إن "في إسبانيا الكل بإمكانه إبداء رأيه".

كيف يفسر موراتا تصريحاته السابقة؟

فسر مهاجم منتخب إسبانيا تعليقه السابق قائلًا: "قولت ذلك بسبب غضبي من التعادل في اليورو. لا يمكنني أن أكون هادئًا في موقف كهذا. أتمنى أن يضع الناس أنفسهم مكان الآخرين".

وتابع موراتا "الجماهير تطلق صافرات الاستهجان لأنهم يسمعون ذلك، العديد من الناس يشجعونهم. أعطي كل ما لدي ولا يعاملونني كما يعاملون الآخرين. كل ما أقوله يتم تاويله؛ لدي حلان إما الصمت أو أفسر ما يحدث".

وواصل موراتا عما يتعرض له من هجوم "لو ركزت فيما يقوله الناس بدلًا من عملي فساكون المتضرر الوحيد؛ هذا ما أود قوله".

وأردف مهاجم إسبانيا "أنا بخير ربما قبل سنوات كنت قد هلكت. قضيت أسبوعين معزول عن الناس، سعيد للغاية لأننا وصلنا إلى دور الستة عشر".

وعن كرة القدم قال موراتا: "تحدثنا في التدريب عن كرة القدم وكيف تغيرت في آخر بطولات اليورو بدأنا بشكل أفضل ووصلنا دور الستة عشر بطريقة أخرى. هذه كرة القدم وأنا سعيد من لا يصدق ذلك لا يعرفني".

وستواجه إسبانيا منتخب كرواتيا في دور الستة عشر يوم الإثنين المقبل.

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