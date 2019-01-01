ملعب الوكرة يحقق رقم قياسي جديد استعداداً للمونديال

من أهم الملاعب التي ستسضيف كأس العالم 2022 في قطر

حطم ملعب الوكرة القطري، رقماً قياسياً جديداً لم يحدث في أي ملعب بجميع أنحاء الملعب.

الوكرة سيكون أحد الملاعب التي ستقوم بتنظيم كأس العالم 2022 والمُقام بدولة قطر.

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الحساب الرسمي للمونديال، كشف عن إنجاز غير مسبوق في مد أرضية عشب الاستاد.

⏱ رقم قياسي جديد 🔥

📍 استاد الوكرة



🥇تم الإنتهاء من مد الأرضية العشبية لاستاد الوكرة في زمن قياسي جديد وهو ٩ ساعات و ١٥ دقيقة لتكون أسرع عملية فرش لملعب كرة قدم في العالم pic.twitter.com/IzPK34pqm4 — Road to 2022 (@roadto2022) March 22, 2019

وجاء ذلك بعدما تم مد العشب في خلال 9 ساعات و15 دقيقة فقط.

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وتعد هذه الخطوة هي أسرع عملية فرش لملعب كرة قدم في تاريخ اللعبة من الأساس.

ونشر الحساب صورة للملعب قبل فرش الأرضية، وصورة بعدها في مشهد فني رائع، يعكس الاستعدادات القطرية المميزة لتنظيم المونديال.