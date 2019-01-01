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دوري الدرجة الثانية القطري

ملعب الوكرة يحقق رقم قياسي جديد استعداداً للمونديال

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من أهم الملاعب التي ستسضيف كأس العالم 2022 في قطر
بقلم    علي سمير      تابعوه على تويتر

حطم ملعب الوكرة القطري، رقماً قياسياً جديداً لم يحدث في أي ملعب بجميع أنحاء الملعب.

الوكرة سيكون أحد الملاعب التي ستقوم بتنظيم كأس العالم 2022 والمُقام بدولة قطر.

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الحساب الرسمي للمونديال، كشف عن إنجاز غير مسبوق في مد أرضية عشب الاستاد.

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وجاء ذلك بعدما تم مد العشب في خلال 9 ساعات و15 دقيقة فقط.

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وتعد هذه الخطوة هي أسرع عملية فرش لملعب كرة قدم في تاريخ اللعبة من الأساس.

ونشر الحساب صورة للملعب قبل فرش الأرضية، وصورة بعدها في مشهد فني رائع، يعكس الاستعدادات القطرية المميزة لتنظيم المونديال.

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